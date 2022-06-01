英估約200萬患者有新冠長期症狀 疲倦最常見

英國國家統計局官方統計數據顯示，國內估計約200萬人有「新冠長期症狀」，疲倦最為常見。圖為示意圖。Photo by Christian Erfurt on Unsplash

英國 國家統計局今天公布官方統計數據顯示，國內估計約200萬人有「新冠長期症狀」（long COVID），占總人口約3%。

根據英國國家統計局（ONS），新冠長期症狀患者中，約有140萬人表示，他們首次確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或懷疑染疫，至少是在12周前。

國家統計局也發現，其中82萬6000人首次染疫至少是在1年前，而有37萬6000人表示，距離他們確診已有2年以上。

以上數據源自截至5月1日的4周內，民眾自行通報的資料。

最常見的COVID-19長期症狀是疲倦。自行通報患者中，55%表示他們會感到疲倦，其次是呼吸急促（32%）、咳嗽（23%）、肌肉 疼痛（23%)。

ONS表示，在長期症狀患者中，最大的族群是35至69歲女性，居住在資源較缺乏地區，並從事如社工、教師或照護人員等特定職業。

該機構還稱，因健康問題造成活動不便或失能的患者也是常見的新冠長期症狀族群。

隨著疫苗接種率上升，以及確診和重症住院案例減少，過去曾是全球疫情 最嚴重國家之一的英國，今年取消所有防疫限制。

自2年多前疫情爆發以來，英國登錄確診病例近1880萬例，近17萬8000人病歿。

ONS的分析還發現，200萬名通報出現長期症狀的患者中，近1/3是在去年爆發Omicron變異株疫情期間確診或懷疑自己染疫。

英國4月發布的另項研究也顯示，染疫住院患者中，在1年後完全康復者僅約占1/4。

這項由英國國家衛生研究院（National Institute for Health and Care Research）進行的研究總共訪調超過2300名患者。研究也發現，女性患者完全康復的可能性較男性低上33%。