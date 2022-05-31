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沒收到盧布付款 俄天然氣巨擘Gazprom斷供更多歐洲買家

編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯天然氣巨擘Gazprom周三停止以管道運輸供應天氣然給荷蘭的殼牌和丹麥的Oersted。圖為殼牌在德國的化學廠。(美聯社)
俄羅斯天然氣巨擘Gazprom周三停止以管道運輸供應天氣然給荷蘭的殼牌和丹麥的Oersted。圖為殼牌在德國的化學廠。(美聯社)

俄羅斯切斷對更多歐洲買家的天然氣供應，擴大以能源做為武器，並讓歐洲進一步陷入分歧。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）本周停止以管道輸送天然氣給荷蘭和丹麥，隨後又出乎市場意料之外，切斷對德國的小額合約供應。丹麥風能發電巨擘Oersted和荷蘭的殼牌（Shell）都拒絕遵循俄國總統普亭的要求，以盧布支付天然氣費用。Gazprom表示，周三（6月1日）起斷供，直到兩家公司用盧布付款為止。

就在歐盟將實施至今最嚴厲的能源制裁，以因應俄羅斯入侵烏克蘭之際，俄國仍繼續控制歐盟天然氣市場。近幾個月，莫斯克要求以盧布支付天然費用，在不能沒有天然氣的歐洲製造了分歧。

一些國家立場堅定，拒絕接受可能違反歐盟制裁措施的付款方式，看著Gazprom切斷天然氣供應。波蘭和保加利亞最先遭斷供。在其他地區，義大利的Eni和德國的Uniper等公司則竭力設法在不違反制裁的情況下滿足普京的要求。他們的天然氣供應未見中斷。

義大利總理德拉基周二表示，俄羅斯對個別國家的待遇不同。一位知悉Gazprom合約的人士告訴彭博資訊，歐盟的主要買家都已經依照新條款付費，在殼牌和Oersted之後，不會再有公司被切斷供氣。

數周來為付費條款爭吵後，已浮現一個模式：俄羅斯天然的大買家找到能繼續付款的方式，而有更多替代選擇的小買家——有時對莫斯科的態度更鷹派——則拒絕屈服。

殼牌能源歐洲公司與Gazprom簽約合約據說是每年向德國供氣12億立方公尺。這還不到Gazprom去年供應歐盟的 0.8%。德國最大天然氣買家Uniper仍繼續接收俄羅斯的天然氣。Oersted的長約是每年約19億立方公尺，雖然只占歐盟天然進口的一小部分，但占丹麥去年進口的80%以上。

丹麥斷供正值該國將於周三舉行公投、決定是否加入北約。同樣的，在芬蘭領導人表示將支持申請加入北約的兩天後，俄羅斯停止供電，而在芬蘭提交申請的三天後，天然氣供應中斷。

Gazprom周一先宣布將削減對荷蘭貿易商GasTerra的供應，該公司也拒絕以盧布付款。

天然氣 俄羅斯 歐盟

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