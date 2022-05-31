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教宗坐輪椅出席悼念前國務院長 駐教廷使館與會

中央社台北31日電
教廷為日前逝世的前國務院院長索達諾舉行喪禮彌撒，近日常因膝痛所苦的教宗方濟各(中)坐輪椅出席全程。(美聯社)
教廷為日前逝世的前國務院院長索達諾舉行喪禮彌撒，近日常因膝痛所苦的教宗方濟各(中)坐輪椅出席全程。(美聯社)

教廷今天為日前逝世的前國務院院長索達諾舉行喪禮彌撒，近日常因膝痛所苦的教宗方濟各坐輪椅出席全程，教廷各部會首長、樞機主教團、義大利政要、駐梵使節團等上千人參加，台灣駐教廷大使館也派員出席。

一位旅居羅馬的梵中關係學者在會後向中央社記者表示，索達諾（Angelo Sodano）曾因主張教廷駐台使館遷到中國「當晚就可以、不必等明天」的言論，被視為教廷親中派，但這恐怕是外界長期的誤解，索達諾主張遷館的前提是中國必須先有宗教自由。

這位梵中學者指出，前駐教廷大使杜筑生卸任後曾解密一段故事，杜筑生2005年聽到索達諾的遷館論後，急忙到教堂向主持彌撒的索達諾求證。

杜筑生說，索達諾親口告訴他，自己的主張是若中國人民可以享受宗教自由的話，那早上達成協議，大使館不用等到第2天就可以遷到北京去；索達諾還反問，「大使，我請問你，中國大陸人民什麼時候可以享受宗教自由啊？」

根據梵蒂岡新聞網報導，索達諾曾任若望保祿二世與本篤16世兩位教宗的國務卿、樞機團榮休團長，他於5月27日逝世，享年94歲。索達諾今年5月9日因感染Covid-19住院治療，教宗方濟各獲悉索達諾去世消息後在唁電寫道：「我也因他的才智和心靈而獲益良多，特別是在他擔任樞機團團長期間。」

梵蒂岡新聞網指出，索達諾成為神職人員常達71年，為教廷從事外交工作超過60載，今天的葬禮彌撒回顧了他一生對基督與教會的愛。

報導指出，索達諾1961年起進入教廷外交系統服務，在梵蒂岡第二大公會議期間於拉丁美洲工作，1968年冷戰激烈時刻被派往東歐工作。索達諾1977年獲前教宗保祿六世（Pope Paul VI）任命為教廷駐智利大使，後來由前教宗若望保祿二世（John Paul II）拔擢為國務院院長，直到2006年卸任。

喪禮彌撒今天在聖伯多祿大教堂舉行，因室內座位有限，另有數千民眾站在外圍。教宗方濟各在彌撒開始前，即坐輪椅在前排座位前祈禱，最後也坐在輪椅上主持索達諾的告別禮。

教宗 方濟各 國務院

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