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日媒：台灣在歐洲展華語教學軟實力 取代孔子學院

中央社漢堡30日綜合外電報導
日經亞洲報導，台灣的華語學習中心正在德國蓬勃發展，逐漸取代中國機構孔子學院。（圖取自日經亞洲網頁asia.nikkei.com）
日經亞洲報導，台灣的華語學習中心正在德國蓬勃發展，逐漸取代中國機構孔子學院。（圖取自日經亞洲網頁asia.nikkei.com）

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台灣的華語學習中心正在德國蓬勃發展，逐漸取代中國機構孔子學院，因為當地大學日漸警惕中國政府對它們學術自由的影響力。

「台灣華語文學習中心」（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML）在德國工作人員告訴日經亞洲，該中心正準備在柏林（Berlin）開設新分部。

此前TCML已在德國漢堡（Hamburg）及海德堡（Heidelberg）開設這類成人華語教學中心，柏林分部將是第三個。

日經亞洲指出，TCML在德國擴張的時機，適逢台灣政府日益尋求以軟實力與中國競爭之際。

最近幾個月，德國杜塞道夫（Dusseldorf）、漢堡、殷戈城（Ingolstadt）及特里爾（Trier）等地大學陸續退出與中國孔子學院的合作，或是開始逐步中止合作。

這是因為實際挑戰及政治阻力，海德堡孔子學院告訴日經亞洲，因中國於疫情期間暫停學生交換計畫，沒有學生報名上課。

TCML在全球有45個華語文學習中心，其中35個位於美國，英國、法國及德國各有2個，奧地利、愛爾蘭、瑞典及匈牙利各有1個。TCML即將在柏林開設分部，顯示台灣正推動擴展這些學習中心。

報導指出，台灣在德國推動華語教學恰逢其時，因為德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合政府曾發表聲明，呼籲支持「民主台灣」的國際參與，這與中國的部分核心政策相違背。

根據日經亞洲取得的德國國會尚未公開質詢內容，反對黨詢問德國政府是否計畫推展一項台灣教育計劃，召募台灣華語教師，聯合政府回應說：「台灣的利益關係者可以成為重要夥伴，提供理解中國並作出相關決定的獨立能力。」

今年4月，總部設於德國的國際非政府組織「受威脅人民協會」（Society for Threatened Peoples）曾呼籲，各國政策決定者應使大學與孔子學院脫鉤，並且停止相關公共資助。

不過，德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員龐格拉茨（Pongratz）認為，在可見的未來，TCML不會擠掉孔子學院。

她還說：「德國不太可能將對孔子學院的公共資助轉移到TCML，因為就德國整體對中政策而言，這會被認為過度挑釁。」

德國 瑞典 疫情

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