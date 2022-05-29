我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

封面故事 ／自由旅行復甦 小團、房車出遊：更在乎衛生、品質

俄侵烏攪亂食品供應鏈 20多國限制糧食或肥料出口

中央社台北29日綜合外電報導
多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。(美聯社)
多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。(美聯社)

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。根據國際食物政策研究所（IFPRI）最新數據，截至今天有20多個國家正在限制糧食或肥料出口。

國際食物政策研究所指出，世界各國過去面對糧食供應鏈混亂問題，經常訴諸貿易限制政策來解決，烏俄戰爭也不例外。

國際食物政策研究所成員設立的追蹤網站顯示，包括阿根廷、中國、埃及、印度、伊朗、土耳其、俄羅斯、烏克蘭等20多個國家，正在限制出口糧食產品或肥料。但有國家在俄烏戰事前就已出手設限。

受影響品項繁多，如小麥、玉米、植物油、雞肉、牛肉、馬鈴薯、番茄、豆類、糖、磷鹽岩、氮肥等。

馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）23日表示，大馬也將於6月1日起，每月停止出口360萬隻全雞，直到生產和價格穩定為止。

國際食物政策研究所表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾供應鏈，加上去年乾旱影響收成，糧價本已高昂，此時全球糧食市場又遭遇俄軍入侵鄰國攪局。

以卡路里計算，光是俄羅斯與烏克蘭就占了總交易量的12%。而隨著戰爭持續，糧食短缺問題可能日趨嚴重，特別是穀物和植物油，恐將導致更多國家加入限制糧食貿易的行列。

而就在全球糧食市場供應緊俏之際，中國被控在國際市場囤積糧食，也被要求為全球糧食安全採取更多作為。中國外交部發言人汪文斌27日則稱中國奉行「穀物基本自給」，沒必要去國際市場囤糧。

烏克蘭 俄羅斯 供應鏈

上一則

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行周休3日

下一則

歐盟商討俄油制裁折衷方案 為緊急峰會鋪路

延伸閱讀

史丹福大學視頻演講 烏克蘭總統促傳播俄烏戰爭真相

史丹福大學視頻演講 烏克蘭總統促傳播俄烏戰爭真相
烏克蘭防長：收到丹麥魚叉反艦飛彈和美製自走砲

烏克蘭防長：收到丹麥魚叉反艦飛彈和美製自走砲
高價引發需求毀滅 美國肥料價格崩跌30%

高價引發需求毀滅 美國肥料價格崩跌30%
泰國揚言 可能與越南合力拉抬米價

泰國揚言 可能與越南合力拉抬米價

熱門新聞

澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

2022-05-23 02:38
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

2022-05-22 08:59
加拿大一名嫌犯今天攜來福槍走在多倫多街道上，附近4所學校因此被封鎖。(路透)

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

2022-05-26 22:07
美國、日本、印度和澳洲24日舉行四方對話，意在對抗中國日漸增強的實力。（美聯社）

中國該怕Quad嗎？6大重點一次看

2022-05-24 21:34
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

澤倫斯基：烏克蘭須面對現實 與普亭和談

2022-05-27 11:48
衛星圖像顯示，26日，烏克蘭利曼（Lyman）遭到砲火攻擊。美聯社

烏東戰況危急重鎮利曼失守 美援烏多管火箭以轉劣勢

2022-05-28 12:10

超人氣

更多 >
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣