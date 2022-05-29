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提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行周休3日

中央社倫敦28日綜合外電報導
英國將有60家企業共3000多人試行「周休三日」計畫。示意圖。(Photo by Toa Heftiba on Unsplash)
英國將有60家企業共3000多人試行「周休三日」計畫。示意圖。(Photo by Toa Heftiba on Unsplash)

布盧姆菲爾德（Louis Bloomsfield）在他工作的北倫敦酒廠檢查啤酒桶，迫不及待地等著6月到來，因為到那時，他每周就能多出一天休假。

這位36歲的釀酒師傅打算利用多出來的時間投身慈善工作、修個他早就想學的粒子物理學課程，還想多花點時間陪家人。

他和Pressure Drop酒廠的同事都參加了為期6個月的「周休三日」試驗，下月起，英國將有60家企業共3000多人試行這項計畫。

這項計畫號稱至今全球最大的「周休三日」實驗，目的在協助企業縮短工時，但員工不會因此遭到減薪，公司也不會犧牲營收

類似實驗先前已在西班牙、冰島、美國、加拿大等地實施，澳洲和紐西蘭也預定8月起展開。

推動這項測試的行動組織4 Day Week Global計畫經理潘恩（Alex Soojung-Kim Pang）表示，這項「周休三日」測試可讓公司有「更多時間」來應對挑戰、實驗新措施和蒐集資料。

他告訴法新社，較小型的組織應該更好適應，因為它們比較容易做出重大改變。

總公司設在托登罕谷（Tottenham Hale）的Pressure Drop希望，試行「周休三日」不僅能提升員工的生產力，也能增加員工的幸福感，同時，還能降低他們的碳足跡。

另一個試行「周休三日」的皇家生物學會（The Royal Society of Biology）則說，希望員工能「在時間和工作型態上擁有更多自主權」。

在英國企業面臨嚴重人力短缺、缺工人數來到空前的130萬之際，上述兩家企業都希望縮短每周工作天數有助留住員工。

英國人力資源學會「特許人事及發展學會」（Chartered Institute of Personnel and Development）勞工經濟學家波伊斯（Jonathan Boys）表示，服務業占英國經濟大宗，國家8成的國內生產毛額（GDP）都是由服務業貢獻，因此縮短工作日數施行起來容易許多，但零售業、食品飲料業、醫療照護和教育業問題可能就會多出一些。

周休 英國 營收

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