角逐加拿大保守黨魁 溥禮瑞：支持民主台灣

加拿大保守黨黨魁參選人、聯邦眾議員溥禮瑞25日在全國電視辯論會上說，他「支持亞洲民主台灣的權利」、「加拿大需要與台灣維持良好關係」。圖為他5日參加黨魁參選人辯論會。（路透）

被視為加拿大 未來總理熱門人選的保守黨黨魁參選人、聯邦眾議員 溥禮瑞25日在全國電視辯論會上說，他「支持亞洲民主台灣的權利」、「加拿大需要與台灣維持良好關係」。

除了公開表達「加台須維持良好關係」立場，溥禮瑞（Pierre Poilievre）18日曾與多位加拿大台僑共進午餐，也有港裔人士在座；席間他提到曾與數位加拿大議員訪台；會後他並錄影祝賀加拿大傳教士馬偕赴台150周年，表達延續加台友誼的決心。

加拿大最大反對黨保守黨黨魁出缺，目前有6位候選人角逐，訂9月10日投票 ，但6月3日是選民登記加入保守黨最後期限。候選人5月在兩次英語和一次法語的全國辯論會上就各種議題交鋒。25日的法語辯論會上，提問者詢問6位參選人對中國和台灣的政策立場。

提問者問：「中國共產黨已控制香港，也將威脅台灣主權，台灣是加拿大重要夥伴，生產92%半導體晶片，其中部分在中國生產。如果你是加拿大總理，會如何與中國打交道，並維護加拿大在南海的利益？」

6位參選人中，有溥禮瑞、聯邦眾議員艾齊森 （Scott Aitchison）和前安大略省議員巴格爾 （Roman Baber）等3人表達支持台灣；其中，艾齊森甚至表示要「承認台灣是獨立的主權國家」，但主要領先者溥禮瑞的答覆更受到各方關注。

溥禮瑞說：「我相信與大國中國打交道時，我們可以維護我們的經濟利益，同時堅持我們的原則與價值。因此我支持台灣的權利，也就是亞洲民主。我們需要與台灣維持良好關係，我們也需要面對中國捍衛人權；這也是為何我投票支持譴責其對待維吾爾人、基督徒及其他少數民族。我們可以同時實現經濟利益與維護價值，這正是我們在（前總理）哈珀（Stephen Harper）政府時的做法；如果我成為總理，我也將繼續下去。」

溥禮瑞是保守黨影子內閣財政部長，18日他與台僑餐敍時，與同桌零距離共享炒青菜、喝泡沫紅茶，並仔細答覆大家提出關於移民及工作簽證、支持台灣重返世界衛生組織（WHO）觀察員、台加經貿交流及通貨膨脹等問題，臨行前並與每位來賓合影留念。

常在加拿大國會公開挺台的保守黨國會議員、「字母哥」古柏（Michael Cooper）已表態支持溥禮瑞。古柏將於29日前往多倫多與台僑交流，與台灣青年共進午餐、造訪僑界耆老。