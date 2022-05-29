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巴西東北部連2日豪雨 至少35人喪命

中央社／里約熱內盧28日綜合報導
巴西東北部培南布可州27日、28日兩天的強降雨，導致多人喪生、流離失所。圖為消防隊與志願者在遭土石流侵襲的住宅區搜救。（歐新社）
巴西東北部培南布可州27日、28日兩天的強降雨，導致多人喪生、流離失所。圖為消防隊與志願者在遭土石流侵襲的住宅區搜救。（歐新社）

巴西東北部27日、28日兩天的強降雨導致至少35人喪命，大西洋沿岸的兩座主要城市遭到暴雨襲擊，這是巴西這個南美洲國家5個月以來的第4起重大洪患。

根據培南布可州（Pernambuco）官方推特（Twitter）帳號所稱，由於降雨引發山崩，山邊社區被夷為平地，截至今天下午，當地已有至少33人因此喪生。當地政府並稱，另有765人被迫暫離家園。

巴西的聯邦緊急服務部門稱，遴近的阿拉戈斯州（Alagoas）當局登錄兩人死亡。

去年12月底至今年1月初，同樣位於巴西東北部的巴伊亞州（Bahia）遭大雨襲擊，造成數十人喪命、數萬人流離失所。1月稍晚，東南部的聖保羅州（Sao Paulo）至少有18人死於洪災。2月時，里約熱內盧州山區的傾盆大雨造成超過230人死亡。

雖然巴西大部分地區2021年的大部分時間都處於嚴重乾旱之中，但在2021年的最後幾個月，卻開始出現異常強烈的降雨。

27日、28日兩天的多起致命案例發生在培南布可州首府雷西夫（Recife）；與巴西許多城市的地區一樣，雷西夫的許多社區都建在易受山崩和泥石流影響的地方。

根據當地媒體報導，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天成立了一個聯邦工作小組，派往培南布可州。

波索納洛在10月總統大選主要的競爭對手左派的魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），在推特上為洪患表達哀悼。

他寫道：「我與雷西夫大都會因強降雨所苦的家庭同在。」

巴西 波索納洛 推特

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