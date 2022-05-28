南太角力 斐濟見完澳外長開酸：我們不是任何人的後院

斐濟總理姆拜尼馬拉馬（左）打臉澳洲，在其推特上稱「斐濟不是任何人的後院」。圖右為澳洲外長黃英賢。（取自推特）

在中國國務委員兼外長王毅 到訪南太島國斐濟之前，澳洲 外長黃英賢先趕到斐濟訪問，看似搶先固樁，斐濟總理姆拜尼馬拉馬卻在與澳洲官員碰面後，稱「斐濟不是任何人的後院」。

姆拜尼馬拉馬的說法有打臉澳洲的意味，路透報導，斐濟總理似乎在含蓄抨擊前不久敗選的澳前總理莫里森，莫里森曾將太平洋地區稱為自己國家的「後院」。

中國外長王毅與外交部發言人也多次批評，太平洋島國不是誰家的「後院」。

觀察者網報導，當地時間28日，斐濟總理姆拜尼馬拉馬在推特上發布有關澳外長黃英賢（Penny Wong）來訪的消息，稱兩人進行了愉快會晤。

但在談到會面之前，姆拜尼馬拉馬先強調了兩國接觸的基礎。他說：「斐濟不是任何人的後院—我們是太平洋大家庭的一員。我們最關心的不是地緣政治，而是氣候變化」。

澳洲新任總理艾班尼斯承諾將對太平洋地區的援助增加約50億澳元，並為來自太平洋島國的人建立新的移民途徑。

路透報導，澳新外長黃英賢此次「出人意料的」訪問恰逢中國外長王毅的太平洋島國之行，這表明澳洲新政府有意與中國「在該地區爭奪影響力」。

澳大利亞新聞網（ABC）還稱，隨著該地區戰略競爭的加劇，黃英賢等政府官員可能更頻繁地訪問太平洋地區。一名澳官員表示，黃英賢這麼快就訪問斐濟的決定具有明顯的象徵意義，象徵新任政府將太平洋地區視為「頭等大事」。

王毅自5月26日至6月4日應邀對索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加 、萬那杜、巴布亞紐磯內亞、東帝汶等八國進行正式訪問，對密克羅尼西亞聯邦進行「雲訪問」，同科克群島總理兼外長、紐埃總理兼外長舉行視頻會晤，並在斐濟主持召開第二次中國—太平洋島國外長會。