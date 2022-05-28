日本打撈起北海道沉船 12人仍下落不明

一艘載著26人的日本觀光船4月23日沉船，已知14人罹難，尚有12人下落不明。（歐新社）

日本 北海道一艘觀光 船4月23日沉船，已知14人罹難，尚有12人下落不明。這艘船前晚被撈出海面，昨天運往網走港。海巡特殊救難員今天進入船內搜查，但沒找到失蹤者。

日本讀賣新聞報導，日本第一管區海上保安本部人員今天在發生船難的觀光船KAZU 1的船公司「知床遊覽船」社長桂田精一陪同下，開始進行船體現場查證工作。

這艘觀光船目前在位於北海道網走港的工作船上。海上保安本部人員正朝桂田涉嫌業務過失致死的方向進行調查。

第一管區海上保安本部表示，今天在查證之前，海上保安廳（相當於海巡署）的特殊救難隊員先進入船內搜索是否有下落不明者，但沒有新發現。

這起船難事故已知14人罹難，尚有12人下落不明。為此，第一管區海上保安本部預定明天起至31日止，與自衛隊、北海道警方合作集中搜索，將動員共約70艘船舶、20架次飛機，除了重新針對出事海域展開搜索外，也將進行沿海地區陸地搜索。

日本國土交通省事故對策本部（救災指揮小組）將在這艘觀光船船體移至陸地後，預定6月1日對船客與船員的親友開放，讓親友們獻花致意。

對於這起船難，日本首相岸田文雄 昨天在眾議院預算委員會答詢時坦承，未掌握船公司的安全管理體制是國土交通省未充分盡到責任。

觀光船KAZU 1於4月23日在知床半島外海沉沒，船體於5月23日一度從水深120公尺處打撈至離海面約20公尺處，卻在拖往北海道斜里町海域途中沉至182公尺深的海底，26日晚間被撈出海面，27日被打撈公司固定在作業船上，運往網走港。