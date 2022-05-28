烏東戰況危急重鎮利曼失守 美援烏多管火箭以轉劣勢

衛星圖像顯示，26日，烏克蘭利曼（Lyman）遭到砲火攻擊。美聯社

在俄羅斯 軍隊加強猛攻下，烏克蘭 東部今天戰況危急，烏軍恐棄守盧甘斯克州最後據點，戰略重鎮利曼據信已經失守。與此同時，美國宣布將援贈烏國多管火箭，助其扭轉火力劣勢。

●扭轉烏軍火力劣勢 美將援烏MLRS多管火箭

美國官員表示，拜登政府已批准派送長程多管火箭系統給烏克蘭，對保衛烏東頓巴斯（Donbas）地區的烏克蘭守軍將有極大幫助；目前俄軍在烏東加大攻勢，烏克蘭守軍壓力日增。

根據美國陸軍資料，美軍多管火箭系統射程約70公里，而「陸軍戰術飛彈系統」（ATMS）更可打擊遠達300公里的目標。即便只給最陽春的多管火箭，也能讓烏軍的火力投送距離倍增；目前烏軍使用美援的M777榴砲，射程也不過約30公里。

●俄軍猛攻烏東 烏軍恐棄守盧甘斯克州最後據點

烏克蘭和俄羅斯交戰3個月、俄軍轉攻烏東並持續推進之際，烏國說，烏軍恐須從東部盧甘斯克州（Luhansk）最後一處抵抗陣地撤退，以免遭到俄羅斯軍隊俘虜。

●俄稱再成功試射極音速飛彈 完全控制烏東重鎮利曼

在俄羅斯猛攻烏克蘭東部之際，俄國 軍方宣稱，俄方再次成功試射「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈，並已完全掌控烏東戰略重鎮利曼（Lyman）。

俄羅斯國防部指出，軍方從駐守巴倫支海（Barents Sea）的「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）發射鋯石極音速巡弋飛彈。

俄國國防部也指稱，這枚鋯石極音速巡弋飛彈「成功擊中」1000公里遠位於北極海白海（White Sea）的目標物。

●拒絕前往烏克蘭作戰 115名俄近衛軍遭當局開除

法庭文件顯示，已有100多名俄羅斯國家近衛軍（Rosgvardia）因拒絕前往烏克蘭作戰而被開除，這似乎是俄國某些安全部隊對入侵烏克蘭有不同看法的最明顯跡象。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據俄國法院25日刊登在網站上的判決文件，115名國家近衛軍因拒絕前往烏克蘭作戰而遭開除，為此向法院提出集體訴訟。法官認為這些近衛軍「拒絕執行公務」，當局有權將他們開除，因此駁回訴訟。

●美國祭出北韓相關新制裁 鎖定2家俄羅斯銀行

美國財政部在網站發布公告指出，美國已祭出一系列北韓相關制裁，鎖定1名個人及3個實體，包括2家俄羅斯銀行及1家北韓公司。

美國財政部表示，這次制裁鎖定北韓高麗航空貿易公司（Air Koryo Trading Corp）及俄國金融機構遠東銀行（Far Eastern Bank）及史普尼克銀行（Bank Sputnik），因為它們促成北韓的採購及收益產生。

●譴責戰爭 烏克蘭東正教會莫斯科分會與俄國切割

烏克蘭東正教會莫斯科分會表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科分會將斷絕與俄國的關係，宣布「完全獨立」。這是對俄羅斯宗教權威所採取的歷史性舉措。

●俄媒：克宮再度考慮攻打基輔 仍冀望烏戰勝利

俄羅斯獨立新聞網站梅杜扎（Meduza）報導，儘管俄羅斯對烏克蘭開戰表現不如預期，但克里姆林宮正討論可能對烏國首都基輔再度發動攻擊，甚至仍冀望在這場戰爭全面勝利。（譯者：陳正健）1110528