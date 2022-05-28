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日韓交流象徵 羽田、金浦航線中斷逾2年 6月復飛

中央社／東京28日綜合外電報導
圖為首爾金浦機場一景。（歐新社）
圖為首爾金浦機場一景。（歐新社）

日媒報導，受COVID-19疫情影響，日本東京羽田機場南韓首爾金浦機場直航航線從2020年3月起中斷，雙方政府目前正就6月15日復飛進入最後協調階段，預料近日將對外公布。

日本產經新聞報導，日韓政府相關人士透露上述訊息。這條連結日韓首都的航線，在南韓被視為「韓日交流象徵」，南韓新任總統尹錫悅希望藉此改善前總統文在寅執政下極度惡化的日韓關係。

日本首相岸田文雄26日宣布將從6月10日開始開放包括南韓在內的98個國家或地區觀光客入境，配合羽田與金浦航線復飛，看似有期盼帶動日本國內觀光活性化的意圖。

日韓間雖然有成田機場往返仁川機場的航線，但兩處機場離市中心都較遠，不少聲音都希望能重啟羽田金浦這條首都直航航線。羽田金浦航線在疫情肆虐前，每年載運旅客人次超過200萬。

另外，南韓外交部長朴振計畫6月19日左右起訪日，與日本外務大臣林芳正會談。日韓間仍有包括「前徵用工」訴訟及慰安婦問題等未解爭議，儘管南韓「反日」輿論根深柢固，但2018年仍有約750萬人次的南韓人赴日，因此也有不少南韓人期待羽田金浦航線復飛。

再者，也可以看出尹錫悅政府希望藉復飛羽田金浦航線，有助在對日協議方面取得進展的意圖。

尹錫悅本人也在5月11日與赴韓參加總統就職典禮的日本「日韓議員聯盟」代表團會談時，說明對復飛航線將採取積極措施等，展現希望儘速復飛的強烈想法。

日韓政府本來以6月1日起復飛羽田金浦航線作為目標進行協商；不過，由於在確保足夠機場職員與防疫人員方面耽誤一點時間，所以推遲復飛時間。

航線 南韓 機場

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