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中國官員到訪前...斐濟加入印太經濟架構 拜登大勝利

編譯廖玉玲／綜合外電
斐濟宣布加入IPEF，圖為今年2月美國國務卿布林肯（左一）與斐濟官員會面。 （路透）
斐濟宣布加入IPEF，圖為今年2月美國國務卿布林肯（左一）與斐濟官員會面。 （路透）

在中國也計劃籌組太平洋聯盟之際，斐濟在中國官員到訪的幾天前，加入印太經濟架構（IPEF），成為第一個表態加入的太平洋島國，顯示美中在太平洋地區的影響力之爭更加激烈。國務卿布林肯26日發表對中國政策演說時，也表明美國將以「投資、結盟和競爭」，來對抗中國。

白宮26日宣布，斐濟將加入IPEF，成為第14個成員。國安顧問蘇利文說：「IPEF現在可完全反映印太區域分布，從東北亞到東南亞，再到南亞和大洋洲與太平洋島國。」斐濟同日也在聲明說，總理巴依尼馬拉馬向美國國安委員會的印太協調事務官表示，他讚賞拜登總統對於達成太平洋繁榮的承諾。

這可謂拜登政府的一大勝利。此時中國外長王毅正出訪南太平洋島國，斐濟也是他的目的地之一。

近來美中在太平洋的競爭日趨白熱化。今年稍早，中國和索羅門群島簽署一份安全協議，媒體報導，北京正與吉里巴斯磋商安全協議，且向十個太平洋島國提出一份更廣泛的安全與經濟協議，名為「中國-太平洋島國共同發展願景」。

布林肯26日發表任內首次對中政策演說時，形容中國是唯一有意圖又有能力重塑國際秩序的國家，是最嚴重且長期的挑戰，美國的對中戰略是「投資」（Invest）、「結盟」（Align）和「競爭」（Compete），將透過重塑北京周遭的戰略環境，從而影響中國的行為。

拜登 北京 布林肯

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