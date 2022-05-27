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美加猴痘病例增加 芬蘭出現首例

中央社華盛頓/赫爾辛基27日綜合外電報導

美國26日宣布在7州新發現9起猴痘病例，其中一些患者近期並未出國旅行。加拿大新增10例，芬蘭則確認出現第一起病例。世界衛生組織呼籲各國加強對猴痘的監測。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，截至25日，這9個病例分別在麻薩諸塞州、佛羅里達州、猶他州、華盛頓州、加州、維吉尼亞州和紐約州得到確認。

全球迄今發現的大部分感染病例並不嚴重。許多病例，但非全部，據報為與其他男性有性行為的男子。猴痘症狀包括發燒及明顯凸起的皮疹。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在記者會中稱，美國所有病例「都發生在同性戀、雙性戀男性，以及與男子有性行為的其他男性之中」。瓦倫斯基呼籲「以科學為導引」，而非汙名化方式，來處理此事。

上週麻薩諸塞州發現美國第一起猴痘病例。瓦倫斯基表示，9起病例中，有些患者近期曾去過猴痘肆虐的國家，「其他人則沒有」。

白宮衛生安全和生物防禦資深主任潘賈比（Raj Panjabi）在新聞簡報會中說：「未來幾天美國出現更多病例我們不應感到驚訝。」

加拿大公共衛生署（PHAC）26日亦表示，加國已確認新增10起猴痘病例，包括安大略省（Ontario）出現首例。加拿大病例總數達26例。

PHAC稱，魁北克省新增9例，總數達25例。該機構表示，在對來自「多個轄區」的樣本進行測試後，未來幾天大概會有更多確認病例。加拿大於上週證實出現頭兩起確診病例。

而在芬蘭，首都赫爾辛基醫療區（Helsinki hospital district）今天確認該國第一起猴痘病例。

赫爾辛基地區25日發現一例正痘病毒屬（orthopoxvirus，包括猴痘、天花及牛痘）感染，經測序現已確認是猴痘。

世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）26日表示，截至目前，在猴痘經常傳播的國家之外，已發現約200起確診病例和100多起疑似病例，她呼籲各國加強對這種傳染病的監測。

范科霍芙在一次網路簡報會中說，已有20多個非猴痘流行國家發現病例，WHO預計病例數會上升。

猴痘是一種溫和的病毒感染，在喀麥隆、中非共和國、剛果民主共和國（DRC）和奈及利亞等非洲國家流行，最近則在一些非流行國家爆發疫情，引發人們關注。

儘管具備有效的疫苗和治療方法，但全球正在流行的毒株，被認為仍有1%的死亡率。

猴痘 加拿大 維吉尼亞州

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