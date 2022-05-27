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北韓加強檢驗環境樣本 確認是否遭COVID-19汙染

中央社首爾27日綜合外電報導

北韓官媒今天報導，該國加緊努力應對境內首波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，當局正檢驗河流、湖泊、空氣，以及家庭廢水和垃圾，確定是否有病毒蹤跡。

這個與世隔絕國家本月遭到前所未見的COVID-19疫情侵襲，當局宣布國家進入緊急狀態，並實施全境封鎖，外界因此更加擔憂當地疫苗、醫療物資和糧食嚴重短缺狀況。

北韓官媒報導，當局正加緊進行檢測和全國消毒工作。本周稍早的報導稱，境內疫情已趨向「穩定」，有跡象顯示發燒人數正在下降，病故人數也較先前減少。

北韓中央通信社（KCNA）援引國家緊急傳染病預防總部說法稱，截至26日晚約新增10萬460人發燒，較10天前的將近40萬人大幅減少。

自4月以來，在全國的2500萬人口中，發燒患者總數攀升至327萬850人，死亡人數為69人，較前一天增加1人。

北韓中央通信社也在另篇新聞中說，抗病毒辦公室收集了許多來源不同的樣本，以檢驗區域環境是否遭到COVID-19汙染。

報導指出，「各層級的緊急抗疫部門決定優先檢驗自河流與湖泊收集的樣本，同時每天消毒數十萬立方公尺的汙水和成千上萬噸垃圾，並針對樣本進行檢驗分析。」

報導並未詳細說明當局的檢測方式。北韓去年宣稱已成功自行研發PCR檢測設備，但迄今僅有通報發燒人數，從未證實有多少人的篩檢結果呈陽性。

專家認為，北韓通報的發燒人數可能遭到低估，這也導致外界難以評估當地疫情的真實規模。

北韓 疫情 檢測

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