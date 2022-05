加拿大 官員今天表示,一名嫌犯今天攜槍走在多倫多(Toronto)市內街道上,附近4所學校因此被封鎖,嫌犯因警方開槍而受傷。

路透社報導,多倫多警方在推特(Twitter)寫道,醫護人員已抵達案發現場。

PERSON WITH A GUN:

Maberley Cres + Oxhorn Rd

12:57

- Reports of a man walking on the street carrying a rifle

- Nearby school in lockdown

- Desc as male, late teens early 20s, white ball hat, 3/4 length coat

- Officers on scene#GO989882

^lb