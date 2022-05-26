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阿富汗男主播挺女同事 戴口罩向當局抗議

中央社喀布爾26日綜合外電報導
阿富汗主要私營電視新聞台TOLOnews男性主播納比爾(Nisar Nabil)在25日播報時戴上黑色口罩。(Getty Images)
阿富汗主要私營電視新聞台TOLOnews男性主播納比爾(Nisar Nabil)在25日播報時戴上黑色口罩。(Getty Images)

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）當局日前要求女主播嚴格遵守伊斯蘭教法，上電視必須蒙面。一名男性主播今天在播報新聞前數秒戴上黑色口罩，針對神學士命令表達抗議之意。

阿富汗主要私營電視新聞台TOLOnews男性主播納比爾（Nisar Nabil）表示：「我們決定表達立場，支持我們的女性同仁。」

納比爾告訴法新社：「在新聞或政論節目中，我們都會佩戴口罩，表達（對當局政策的）抗議。」

自去年成功奪取政權以後，神學士對女性實施一系列限制，以符合嚴厲的伊斯蘭教法。

阿富汗最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）本月稍早下令，婦女在公共場合必須完全遮住臉和身體，最好是穿著可以罩住全身上下的傳統罩袍波卡（burqa）。

令人聞風喪膽的勸善懲惡部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）21日下令，電視女主播從當天開始一律遵行，此前她們只被要求包上頭巾。

在TOLOnews、1TV、夏姆夏德電視台（Shamshad TV）和阿里亞納電視台（Ariana TV）等頻道上，部分女性主持人起初不願遵守命令，如今都已戴上頭巾和面紗，只露出眼睛。

命令頒布後，部分男性媒體工作者發起支持女性同事的運動，多名男主持人戴著黑色醫用口罩上鏡，有時也與女同事一起主持節目。

另個主要私營電視台1TV也出現類似場景，該頻道的男性主持人和員工全數佩戴口罩，而女性則穿著覆蓋全身的罩袍。

1TV的總編輯法羅奇（Idrees Faroqi）說：「我們可以接受女主播戴頭巾，但不要戴口罩，因為很難在戴口罩的狀況下主持3至4小時的節目。」

「我們希望當局調整政策，取消這些限制。」

然而，神學士官員似乎不贊同撤銷相關規定。政府副發言人沙曼岡尼（Inamullah Samangani）本周在推特發文：「如果強迫男性打領帶沒有錯，那要求女性穿罩袍何錯之有？」

「如果領帶可以成為主播制服的一部分，為什麼罩袍不能？」

1TV另名電視節目男性主持人優素福（Mohib Yousufi）表示，當局對男性主持人施加類似限制，只是早晚問題，「現在許多男主播都擔心服裝會受到限制，我也很擔心。」

目前阿富汗的國營電視台皆無女性主播或節目主持人。

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