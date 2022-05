阿富汗男主播挺女同事 戴口罩向當局抗議

阿富汗主要私營電視新聞台TOLOnews男性主播納比爾(Nisar Nabil)在25日播報時戴上黑色口罩。(Getty Images)

阿富汗神學士 (Taliban,另譯塔利班)當局日前要求女主播嚴格遵守伊斯蘭教法,上電視必須蒙面。一名男性主播今天在播報新聞前數秒戴上黑色口罩 ,針對神學士命令表達抗議之意。

阿富汗主要私營電視新聞台TOLOnews男性主播納比爾(Nisar Nabil)表示:「我們決定表達立場,支持我們的女性同仁。」

納比爾告訴法新社:「在新聞或政論節目中,我們都會佩戴口罩,表達(對當局政策的)抗議。」

自去年成功奪取政權以後,神學士對女性實施一系列限制,以符合嚴厲的伊斯蘭教法。

阿富汗最高領袖艾昆薩達(Hibatullah Akhundzada)本月稍早下令,婦女在公共場合必須完全遮住臉和身體,最好是穿著可以罩住全身上下的傳統罩袍波卡(burqa)。

令人聞風喪膽的勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)21日下令,電視女主播從當天開始一律遵行,此前她們只被要求包上頭巾。

在TOLOnews、1TV、夏姆夏德電視台(Shamshad TV)和阿里亞納電視台(Ariana TV)等頻道上,部分女性主持人起初不願遵守命令,如今都已戴上頭巾和面紗,只露出眼睛。

命令頒布後,部分男性媒體工作者發起支持女性同事的運動,多名男主持人戴著黑色醫用口罩上鏡,有時也與女同事一起主持節目。

另個主要私營電視台1TV也出現類似場景,該頻道的男性主持人和員工全數佩戴口罩,而女性則穿著覆蓋全身的罩袍。

1TV的總編輯法羅奇(Idrees Faroqi)說:「我們可以接受女主播戴頭巾,但不要戴口罩,因為很難在戴口罩的狀況下主持3至4小時的節目。」

「我們希望當局調整政策,取消這些限制。」

然而,神學士官員似乎不贊同撤銷相關規定。政府副發言人沙曼岡尼(Inamullah Samangani)本周在推特發文:「如果強迫男性打領帶沒有錯,那要求女性穿罩袍何錯之有?」

「如果領帶可以成為主播制服的一部分,為什麼罩袍不能?」

1TV另名電視節目男性主持人優素福(Mohib Yousufi)表示,當局對男性主持人施加類似限制,只是早晚問題,「現在許多男主播都擔心服裝會受到限制,我也很擔心。」

目前阿富汗的國營電視台皆無女性主播或節目主持人。