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安理會將表決加強制裁北韓案 恐遭中俄否決

中央社紐約25日綜合外電報導
圖為北韓領袖金正恩4月25日，出席在平壤的紀念人民革命軍建軍90周年宴會。(美聯社)
圖為北韓領袖金正恩4月25日，出席在平壤的紀念人民革命軍建軍90周年宴會。(美聯社)

外交人士今天說，聯合國安理會應美國要求將在明天表決一項加強制裁北韓的決議案，以回應北韓發射一枚洲際彈道飛彈

兩位不願具名的外交官告訴法新社，擔任安理會5月輪值主席國的美國已將表決時間定在臨近傍晚。

一名美國資深官員稍早表示，這項決議案將特別聚焦在限制石油進口，雖然外交官表示，俄羅斯和中國可能行使否決權。

這名官員指出，安理會2017年一致通過的2397號決議載明，一旦（北韓）再次發射洲際彈道飛彈，應加以進一步處置。

這位不願具名的官員說：「當年的決議有此規定，而相關情況的確發生了，所以我們認為現在是採取行動的時候。」

另一位也不願具名的外交官說，如果北韓進行核試爆，北京可能願意採取新的制裁措施，但不願針對飛彈試射實施制裁。

中國代表團的一名發言人告訴法新社：「我們認為美國提出的決議案無法解決任何問題。」

明天將要表決的美國所提決議案載明，將北韓每年可合法進口的民生用石油從400萬桶減少到300萬桶（由52萬5000噸減至39萬3750噸）。

決議案也同樣規定，將北韓精煉石油進口量從50萬桶減少到37萬5000桶。

北韓 石油 彈道飛彈

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