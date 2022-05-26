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Nike不續簽俄國授權合約 英國馬莎百貨也要撤離

中央社紐約/倫敦25日綜合外電
Nike）宣布不續簽俄國的授權合約。(路透)
Nike）宣布不續簽俄國的授權合約。(路透)

俄羅斯持續攻擊烏克蘭之際，運動用品商耐吉公司（Nike）今天加入愈來愈多西方企業撤出俄羅斯的行列，宣布不續簽俄國的授權合約。英國馬莎百貨也決定徹底離開俄國。

在俄國揮軍入侵烏克蘭後，Nike兩個月前先關閉自營店，今天的決定又影響了獲得授權的零售商。

Nike表示：「基於在俄羅斯經營上的挑戰，Nike已決定不續簽或簽訂任何新的業務承諾，包括與我們的經銷商Up&Run。」

「我們的業務仍處於暫停狀態，同時繼續發薪給員工。」

俄國媒體「新聞報」（Vedomosti）報導，Up&Run的母公司「創新零售集團」（Inventive Retail Group）因無法取得商品，將關閉在俄國的零售點。經法新社詢問，Nike以前述聲明作為回應。

創新零售集團網站上有37個Nike銷售據點，其中9個顯示「暫時關閉」。

創新零售集團發言人告訴法新社：「從我們的商店可以看出物流中斷，商品缺貨。在當前現實條件下，我們無法繼續支援Nike單一品牌商店的服務，將不得不關閉這些店。」

連鎖咖啡店品牌星巴克（Starbucks）兩天前才說要關閉俄羅斯的130家店；速食業巨擘麥當勞（McDonald's）在俄羅斯原有850家店、員工總數6.2萬人，上週也宣布結束當地生意。

俄國2月24日入侵烏克蘭，促使國際社會對俄國施加前所未有的制裁，服飾品牌H&M、運動用品業者「阿迪達斯」（Adidas）、家具商「宜家家居」（IKEA）等外國企業也紛紛撤離俄國。

另外，英國零售商「馬莎百貨」（Marks and Spencer）今天也宣布徹底離開俄羅斯。

馬莎百貨3月初就停止出貨到俄國，今天再決定「徹底退出」由土耳其Fiba集團（Fiba Group）經營的俄羅斯特許經銷權。

這次退出，加上在烏克蘭同樣由Fiba集團經營的業務中斷，讓馬莎百貨損失了3100萬英鎊。

馬莎百貨在聲明中表示：「很遺憾，我們在烏克蘭的業務受到戰爭影響，也關閉了一部分，我們正與夥伴合作，盡力恢復營業。」

俄國 俄羅斯 烏克蘭

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