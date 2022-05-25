亞洲抗通膨的作法奏效：瞄準供給而非消費者

亞洲各國抗通膨，採取比西方國家更具針對性的做法，包括出口禁令和價格。圖為印尼傳統市場。(路透)

亞洲各國政府在抗通膨上採取了比西方國家更具有針對性的做法，其中包括出口禁令和價格管控，至少目前看起來奏效。

儘管通膨仍是嚴峻的挑戰，此區的措施讓民眾免於部分價格上漲的影響，意味央行 不必急升息。但這些措施也將部分成本的負擔由消費者和小企業身上，轉移到政府的資產負債表上。

印尼零食製造商Mayora Indah的投資人關係長Baskoro Santoso說：「我們還沒看到購買力疲弱。」該公司去年下半已調漲產品售價，並沒有對業務造成實質打擊。

印尼上周將能源補貼提高240億美元以控制能源價格，它先前才剛取消具爭議性的棕櫚油出口禁令。儘管這個東南亞最大經濟體的許多零售商 仍不得不將價格上漲轉嫁給消費者，但家庭需求依舊強勁，通膨率維持在央行2%-4%的目標範圍內。

在南韓，政府設有電費上限，為三星電子和現代汽車等全球製造商提供了競爭優勢，也有助緩解對家庭可支配所得的衝擊。

不過，電費上限擠壓到國營的韓國電力公司，該公司因燃料進口成本大增，單季虧損創新高，升高政府注資的可能性。

印度本月禁止小麥出口，因熱浪導致產量減少，國內價格攀抵歷史新高。

在泰國 ，總體通膨率剛超過央行的1%-3%目標範圍，但央行總裁已承諾繼續為經濟復甦提供貨幣支持。儘管如此，泰國許多零售商仍備感壓力，因為顧客拒絕接受漲價，光有政策幫不了所有行業。

水果出口商 Chotakkarasup的總裁Radavadee Ratanachaiuchukorn 說：「榴蓮季的高峰期通常可以賺大錢，但成本上揚，我們幾乎無法獲利，不得不對新訂單提高價格，否則活不下去。」