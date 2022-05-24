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摩爾多瓦檢方：親俄前總統因叛國及貪腐罪遭拘留

中央社摩爾多瓦基希涅夫24日綜合外電報導
摩爾多瓦檢方表示，當局今天以涉嫌叛國和貪腐罪名拘留親俄羅斯的前總統多東（Igor Dodon，圖）。美聯社
摩爾多瓦檢方表示，當局今天以涉嫌叛國和貪腐罪名拘留親俄羅斯的前總統多東（Igor Dodon，圖）。美聯社

烏克蘭的衝突加劇鄰國摩爾多瓦的緊張局勢之際，摩國檢方表示，當局今天以涉嫌叛國和貪腐罪名拘留親俄羅斯的前總統多東（Igor Dodon）。

法新社報導，摩爾多瓦檢察總長辦公室發言人基奧佩克（Mariana Chiorpec）告訴記者： 「多東於今天遭拘留72小時」，他被拘留在國家反貪腐中心（National Anti-Corruption Centre）。

基奧佩克說，當局正在多東位於首都基希涅夫（Chisinau）的住家等12個不同地點進行搜查。

多東面臨4項罪行相關調查：叛國、接受犯罪組織政治資金、不當得利，以及「被動貪腐」（passive corruption）。

調查人員懷疑，多東在2019年收受政治盟友兼權貴人士普拉霍紐克（Vladimir Plahotniuc）的獻金，普拉霍紐克因賄賂指控於2020年逃離該國，並被美國拒絕入境。

多東在2016年至2020年間擔任摩爾多瓦總統，並得到莫斯科的公開支持。

由於貪腐醜聞纏身，多東在上屆總統大選中敗給現任總統桑杜（Maia Sandu）。桑杜的親歐政黨也在2021年議會選舉中大勝。

對於應該向歐盟靠攏，抑或維持蘇聯時期與俄國的親密關係，摩爾多瓦國內長期意見兩極。該國主要語言是羅馬尼亞語，但也擁有講俄語的少數民族，以及莫斯科支持的分離主義聶斯特河沿岸地區（Transnistria）。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，摩爾多瓦政府已表態堅定支持基輔當局。摩國收容部分烏克蘭難民，還申請加入歐盟，歐盟也承諾將加強對摩國的軍事援助。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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