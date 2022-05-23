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天花疫苗治猴痘 丹麥製造商：加緊投入更多生產

編譯張君堯／即時報導
丹麥疫苗製造商「Bavarian Nordic A/S」目前正投入生產更多天花疫苗，該疫苗通常儲存起來以防發生生物戰，同時各國政府也正尋求能預防目前在全球多國爆發感染的猴痘的疫苗。(路透)
丹麥疫苗製造商「Bavarian Nordic A/S」目前正投入生產更多天花疫苗，該疫苗通常儲存起來以防發生生物戰，同時各國政府也正尋求能預防目前在全球多國爆發感染的猴痘的疫苗。(路透)

丹麥疫苗製造商「Bavarian Nordic A/S」目前正投入生產更多天花疫苗，該疫苗通常儲存起來以防發生生物戰，同時各國政府也正尋求能預防目前在全球多國爆發感染的猴痘的疫苗。

根據非營利性數據平台「Global.health」的數據，猴痘是一種在非洲以外很少發現的病毒性疾病，不過最近幾周至少已有17個國家、包括美國、英國、西班牙、葡萄牙和澳洲等國回報出現猴痘。

目前沒有專門針對猴痘的疫苗，但研究表明，像Bavarian Nordic的天花疫苗在預防猴痘方面至少有85%的效果。據悉，猴痘與天花密切相關、但嚴重程度要低得多。Bavarian Nordic首席執行長查普林（Paul Chaplin）表示該公司已收到數十個國家來電詢問疫苗劑量，並透露「目前庫存有限，但公司將在未來幾周和幾個月內生產更多劑量，我們有信心在相對較短的時間內滿足需求」。

不過美國CDC表示「不太可能需要大規模接種疫苗，因為猴痘不容易在人與人之間傳染」，但它仍可以通過密切接觸傳播，此外，根據CDC的說法，如果在接觸後4天內接種天花疫苗便可以預防猴痘發作，而在接觸後14天內接種也仍可減輕疾病症狀。

疫苗 猴痘 CDC

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