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頓巴斯遭俄軍重創 澤倫斯基：每天最多有100人喪命

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基對烏軍在頓巴斯地區遭受的損失程度進行深入了解，並稱每天可能有50至100名烏克蘭人死亡。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基對烏軍在頓巴斯地區遭受的損失程度進行深入了解，並稱每天可能有50至100名烏克蘭人死亡。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對烏軍在頓巴斯（Donbass）地區遭受的損失程度進行深入了解，並稱每天可能有50至100名烏克蘭人死亡。

衛報報導，自俄烏戰爭開始以來，雖然烏克蘭及其盟國從俄羅斯的損失中獲益良多，但烏克蘭的傷亡問題卻是一個無底洞，最激烈的交火集中在盧甘斯克（Luhansk）的兩座城市：北頓涅茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）。澤倫斯基在22日晚間的談話中提到「在我國東部最複雜的地區可能每天有50到100人喪生」。

頓巴斯近期爆發激烈戰鬥、雙方激烈砲擊，澤倫斯基提到的數字似乎指的是戰事中的死亡人數，烏克蘭方面最近出現的高死亡人數也表明「非致命傷亡人數更多」。新的評估發布之際，基輔當局還透露23日俄烏戰爭單次襲擊造成的最嚴重軍事損失，稱上周俄軍襲擊北部訓練基地的一個兵營造成87人死亡。

數十人死亡的情況表明「俄軍仍有能力造成巨大損失」，澤倫斯基承認烏軍遭受的損失越來越大，不過包括英國在內的西方盟國傾向於強調俄羅斯在戰事中的損失，同時避免讓烏克蘭的損失成為莫斯科當局發動資訊戰的內容、旨在試圖改變俄羅斯公眾輿論、反對總統普亭（Vladimir Putin）的入侵。

英國情報部門在其最新報告中稱「低水平戰術、空中掩護有限、缺乏靈活性和重蹈覆轍的指揮方法導致俄羅斯的高傷亡率」，並提到「過去俄羅斯公眾對戰爭中的傷亡很敏感，隨著烏克蘭遭受的傷亡人數繼續上升，此情況將變得更加明顯，公眾對戰爭的不滿和發聲意願可能會增加」。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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