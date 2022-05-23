頓巴斯遭俄軍重創 澤倫斯基：每天最多有100人喪命
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對烏軍在頓巴斯（Donbass）地區遭受的損失程度進行深入了解，並稱每天可能有50至100名烏克蘭人死亡。
衛報報導，自俄烏戰爭開始以來，雖然烏克蘭及其盟國從俄羅斯的損失中獲益良多，但烏克蘭的傷亡問題卻是一個無底洞，最激烈的交火集中在盧甘斯克（Luhansk）的兩座城市：北頓涅茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）。澤倫斯基在22日晚間的談話中提到「在我國東部最複雜的地區可能每天有50到100人喪生」。
頓巴斯近期爆發激烈戰鬥、雙方激烈砲擊，澤倫斯基提到的數字似乎指的是戰事中的死亡人數，烏克蘭方面最近出現的高死亡人數也表明「非致命傷亡人數更多」。新的評估發布之際，基輔當局還透露23日俄烏戰爭單次襲擊造成的最嚴重軍事損失，稱上周俄軍襲擊北部訓練基地的一個兵營造成87人死亡。
數十人死亡的情況表明「俄軍仍有能力造成巨大損失」，澤倫斯基承認烏軍遭受的損失越來越大，不過包括英國在內的西方盟國傾向於強調俄羅斯在戰事中的損失，同時避免讓烏克蘭的損失成為莫斯科當局發動資訊戰的內容、旨在試圖改變俄羅斯公眾輿論、反對總統普亭（Vladimir Putin）的入侵。
英國情報部門在其最新報告中稱「低水平戰術、空中掩護有限、缺乏靈活性和重蹈覆轍的指揮方法導致俄羅斯的高傷亡率」，並提到「過去俄羅斯公眾對戰爭中的傷亡很敏感，隨著烏克蘭遭受的傷亡人數繼續上升，此情況將變得更加明顯，公眾對戰爭的不滿和發聲意願可能會增加」。
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