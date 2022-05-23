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反戰 俄外交官辭職批：從未為國家感到如此羞恥

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反對戰爭 俄外交官辭職痛批：從未為國家感到如此羞恥

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯常駐日內瓦的資深外交官龐達瑞夫近日因該國入侵烏克蘭憤而辭職，他還在一份公開聲明中痛批「我從來沒有為我的國家感到如此羞恥」。(美聯社)
俄羅斯常駐日內瓦的資深外交官龐達瑞夫近日因該國入侵烏克蘭憤而辭職，他還在一份公開聲明中痛批「我從來沒有為我的國家感到如此羞恥」。(美聯社)

俄羅斯常駐日內瓦的資深外交官龐達瑞夫（Boris Bondarev）近日因該國入侵烏克蘭憤而辭職，他還在一份公開聲明中痛批「我從來沒有為我的國家感到如此羞恥」。

衛報報導，龐達瑞夫在俄羅斯外交部已經工作長達20年，他在聲明中指出「今天的外交部已不在關乎外交事務，這完全是關於好戰、謊言和仇恨，它只為極少數人的利益服務，從而助長我國的進一步孤立和退化。俄羅斯不再有盟友，其魯莽和考慮不周的政策責無旁貸」。

龐達瑞夫是因俄烏戰爭而從俄羅斯外交部公開辭職的最高級別外交官，在接受衛報電話採訪時，他證實自己已經寫下這份聲明，並於23日提交了辭職信，龐達瑞夫直言「這個決定非常簡單，當你看到你的國家正在做最糟糕的事情，同時作為一名公務員代表你在某種程度上與此有關，你決定終止與政府的聯繫，我們都必須負責，我不想為我不贊成的事情承擔任何責任」。

龐達瑞夫在公開聲明中將矛頭對準俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）等高級官員，稱「普京對烏克蘭發動的侵略戰爭實際上是針對整個西方世界，不僅是對烏克蘭人民的犯罪、也是對俄羅斯人民最嚴重的犯罪」，更提到「策劃這場戰爭的人只想要『永遠掌權』，生活在華而不實的宮殿裡、乘坐與整個俄羅斯海軍噸位和成本相當的遊艇航行、享受無限和完全不受懲罰的權利。為實現這一目標，他們願意犧牲盡可能多的生命，成千上萬的俄羅斯人和烏克蘭人已經為此而死」。

此外，龐達瑞夫透露其他俄羅斯外交官對這場戰爭也有類似感受，但不太可能說出來，他表示「有些人的想法和我的一樣，但我不知道其中有些人是否會效仿，我不認為會有很多人」。據悉，在23日遞交辭職信後，龐達瑞夫還未得到俄羅斯外交部的任何回應。

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