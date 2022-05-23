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美日加強合作 盼讓日本太空人首度登陸月球

中央社東京23日綜合外電報導

日本和美國今天表示，他們希望讓日本太空人首度登陸月球。目前兩國正加強太空計畫的合作。

法新社報導，過去從沒有非美國人登陸月球表面，日本先前表示希望在2030年之前達成登月壯舉。

美國總統拜登（Joe Biden）在東京與日本首相岸田文雄首次面對面會晤後表示，各國將在美國主導的「阿提米絲」（Artemis）計畫中共同努力把人類送上月球，然後再送上火星。

拜登還說，他對於這次合作感到「興奮」，其中包括在「門戶」（Gateway）太空站的合作，這座太空站將繞行月球並為未來的太空任務提供支援。

他在聯合記者會指出：「我對於我們會在繞月門戶太空站共同完成的工作感到興奮，並期待第一位日本太空人加入我們，執行阿提米絲計畫的登陸月球表面任務。」

日本國內的太空計畫著重於衛星和探測器，因此日本太空人必須求助於美國和俄羅斯前往「國際太空站」（International Space Station）。

但日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）正尋求為他們的團隊注入新血，於去年招募新一批太空人，這是13年來第一次。

太空人 日本 拜登

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