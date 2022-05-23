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失蹤奈及利亞議員遇害 頭顱在公園被發現

中央社奧尼查22日綜合外電報導

奈及利亞一名議員上周在該國東南部的安那布拉州失蹤，警方21日晚間在一處公園發現他被砍下的頭顱。奈及利亞政府指控，分離主義分子在安那布拉州執行連串的殺戮和綁架。

奈及利亞東南部是伊博族人（Igbo）的家園，由被禁的分離主義團體比亞法拉原住民組織（Indigenous People of Biafra, IPOB）帶領，一直尋求從奈及利亞獨立。

安那布拉州（Anambra）州議員奧科耶（Okechukwu Okoye）和他的助理於5月15日失蹤。

安那布拉州警方發言人艾肯加（Tochukwu Ikenga）表示，警方21日晚間在南部奈崴鎮（Nnewi）的一座公園裡發現奧科耶的頭顱。

艾肯加說：「議員慘遭殺害，他的頭顱在諾比路（Nnobi）被發現，目前並無任何嫌疑人遭拘留。」

安那布拉州州長已經懸賞約2萬4000美元的賞金，要獲得殺手相關訊息。

本月稍早，槍手在鄰近的伊莫州（Imo）殺害兩名士兵，並將他們的頭砍下。奈及利亞政府指控是IPOB所為，但對方否認指控。

國際特赦組織（Amnesty International）去年8月表示，奈及利亞安全部隊2021年前8個月在該國東南部殺害至少115人，並任意逮捕或折磨數十人。奈及利亞政府並未對此發表評論。

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