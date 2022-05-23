澳洲新總理：澳中關係仍將艱難 改變的是中國

澳洲新總理亞伯尼希（右）23日宣誓就職後隨即與新任的外長黃英賢（左）搭機赴日本準備出席「四方安全對話」。（路透）

澳洲 工黨領袖亞伯尼希23日上午宣誓就任第31任總理後就中澳關係表示，「澳中關係仍將艱難」。他說，「改變的是中國，而不是澳洲」。

路透報導，21日晚剛大選獲勝的亞伯尼希23日馬不停蹄宣誓就任總理。他在談及中澳關係時表示，澳洲與中國的關係仍將「艱難」。他說：「改變的是中國，而不是澳洲，澳洲應該始終堅持我們的價值觀，我們將在我領導的政府中堅持下去」。

儘管與莫里森政府在氣候等問題上差異較大，但許多分析認為，亞伯尼希將延續莫里森政府對華立場，同樣採取更為強硬的對華政策。

香港 「南華早報」22日指出，總體而言，預計澳洲新政府將繼續對中國採取強硬立場。工黨曾在競選期間表示，在南海和台灣等問題上不會有重大變化。

亞伯尼希上周在接受採訪時還稱，澳洲和中國之間的關係「仍將是一個充滿挑戰的關係」。

不過，「南華早報」援引廣東國際戰略研究院教授周方銀表示，澳洲在南海、人權等方面的基本政策預計將保持不變，與「五眼聯盟」和「四方安全對話」的合作保持不變，但新政府可能會儘量減少對中國的挑釁。

他說，為了緩解社會問題，促進經濟增長，有必要改善與仍是其最大貿易夥伴的中國的關係。「澳洲穩定與中國的經濟關係非常重要」。

亞伯尼希23日上午宣誓就職後隨即任命黃英賢為外交部長等四名內閣成員，兩人與其他成員並立即搭機飛赴日本 ，參加明天（24日）在東京舉行的美日印澳「四方安全對話」（Quad）領導人峰會。