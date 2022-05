加拿大 當局今天表示,強烈風暴 襲擊東部省分安大略(Ontario)和魁北克 (Quebec),兩地共有4人喪生,以及近90萬住戶停電。

法新社報導,安大略省警方在推特(Twitter)表示,夏季大雷雨襲擊造成當地3人死亡及多人受傷。

一名男子在自己的拖車裡被樹壓死;一名70多歲婦人在風暴中行走也被一棵樹壓倒喪命。

在聯邦首都渥太華(Ottawa),另一人被風暴奪走性命,但當局拒透露進一步細節。

此外,加拿大廣播公司(CBC)引述魁北克省警方報導,一名50多歲的婦人因船隻在渥太華河(Ottawa River)中翻覆而溺斃。渥太華河分隔渥太華和魁北克兩地。

根據當地電力公司的線上資料,兩個省分今晚有近90萬住戶沒電。

Trees being knocked down and cars being pushed over #ONstorm #ottnews @weathernetwork pic.twitter.com/zCP0ljHNhL