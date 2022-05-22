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俄異議導演登坎城 烏克蘭導演不滿

中央社／巴黎21日綜合外電報導
俄羅斯著名電影導演謝列布雷尼柯夫（Kirill Serebrennikov），曾公開批評俄國入侵烏克蘭。（歐新社）
俄羅斯著名電影導演謝列布雷尼柯夫（Kirill Serebrennikov），曾公開批評俄國入侵烏克蘭。（歐新社）

烏克蘭導演薩克里奇夫-索契克（Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk）今天批評法國坎城影展（Cannes Film Festival）名單納入一位俄羅斯導演。

薩克里奇夫-索契克執導的Pamfir今天在坎城影展平行單元「導演雙週」（Directors' Fortnight）播映。

本屆坎城影展禁止俄羅斯官方代表團參加，但曾公開批評俄國入侵烏克蘭的俄羅斯異議人士謝列布雷尼柯夫（Kirill Serebrennikov）卻有競賽片「柴可夫斯基的妻子」（Tchaikovsky's Wife, 暫譯）在此首映。

薩克里奇夫-索契克告訴路透社：「他在這裡，就是俄羅斯宣傳的一部分，他們可以利用他。」

謝列布雷尼柯夫本週稍早表示，俄國文化不該被杯葛，還說俄國文化「總是頌揚人類價值」。

薩克里奇夫-索契克說，祖國抵抗俄國入侵之際，他能來到坎城，真的是很「怪異」的感覺。

他說：「這裡的一切不可能在烏克蘭發生，這種平和的生活…我們的現狀完全相反。」

Pamfir一片在烏克蘭西部車尼夫契市（Chernivtsi）的森林拍攝，描述一名父親雷奧尼（Leonid）在波蘭工作數月後回鄉，因為兒子引發教堂失火，他必須接下走私工作，誰知道因此惹惱了地方上的走私頭子。

飾演雷奧尼的耶森尤克（Oleksandr Yatsentyuk）表示：「（這部電影）反映出烏克蘭人的堅強與力量，他們非常強悍，將會戰勝。這只是時間問題而已…因為我們不會輸。」

坎城影展 烏克蘭 俄羅斯

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