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法新內閣男女成員各半且年輕 聚焦通膨並安撫分裂社會

編譯羅方妤／即時報導
法國國家移民歷史博物館館長恩迪亞耶被任命為教育部長是最出人意料的人事任命之一。美聯社
法國國家移民歷史博物館館長恩迪亞耶被任命為教育部長是最出人意料的人事任命之一。美聯社

法國政府20日宣布各部會首長新人選，成員年輕化且男女各占一半，有資深政治人物，也有出人意料的新面孔。這體現法國總統馬克宏希望在第二任期繼續改革的同時，也安撫這個分裂的國家。

馬克宏為了吸引左派選民，任命勞工部長柏恩為新任總理，是法國第二位女總理。

法國政府許多人選是熟面孔，各部會首長包括總理柏納，男女各14人，是第五共和國第二年輕的政府，平均年齡略低於48歲。其中有一半成員約40歲上下，最年輕的年僅33歲。

法國財政部長勒麥爾和內政部長達馬南仍留任，達馬南留任象徵馬克宏在安全和移民議題右傾。

曾任法國駐歐洲各國大使的凱瑟琳．科隆納接任勒德里安成為法國外長。科隆納擔任駐英國大使期間，處理英法在英國脫歐問題的爭執，現在必須面對俄國侵烏引發的不穩定和不確定性。

法國國家移民歷史博物館館長恩迪亞耶被任命為教育部長是最出人意料的人事任命之一。他出生於法國，父親是塞內加爾人，母親是法國人。恩迪亞耶曾旅美多年，是美國及少數民族社會史方面的專家，在法國領導推動將非裔族群研究作為一門專業。

原任馬克宏的黎巴嫩問題顧問莉瑪．阿布杜勒─馬拉克成為文化部長。黎巴嫩內戰期間，她曾在黎巴嫩首都貝魯特度過人生的前10年，然後隨父母抵達法國里昂。

柏恩表示，新內閣將首先關注對通貨膨脹的憂心，人選可能在今年六月國會選舉後發生變化。

曾任法國駐歐洲各國大使的凱瑟琳．科隆納（左）接任勒德里安（中右）成為法國外長。歐...
曾任法國駐歐洲各國大使的凱瑟琳．科隆納（左）接任勒德里安（中右）成為法國外長。歐新社

馬克宏 英國 移民

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