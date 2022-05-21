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韓美聯合聲明對北韓針對性升級 學者憂反彈大

中央社光州21日專電
美國總統拜登與南韓總統尹錫悅今天峰會後發表聯合聲明。(美聯社)
美國總統拜登與南韓總統尹錫悅今天峰會後發表聯合聲明。(美聯社)

美國總統拜登南韓總統尹錫悅今天峰會後發表聯合聲明，對北韓相關內容陳述較過去更為直接，學者分析，對北韓立場明顯轉為強硬，比起遏制、更可能引發平壤當局反彈，著手進行核試驗或發射洲際彈道飛彈。

韓聯社報導指出，與前任文在寅政府任內發布的聯合聲明相比，尹錫悅與拜登這次對北韓表達的訊息更為嚴厲，在人權議題上「對北韓人權狀況表達深切憂心」，用詞較去年文拜會後聯合聲明中表示雙方「同意為改善北韓人權狀況合作」更為直接。

對於北韓核問題，這次聲明中明確表示，「這不只是對朝鮮半島，也是對其他亞洲地區及全世界和平安定的重大威脅」，並放入譴責北韓發射彈道飛彈等的去年聯合聲明中沒有的內容，明顯能看出南韓政權交接後的立場改變。

在北韓持續要求美國及南韓「放棄敵對北韓政策」的狀況下，這次聯合聲明採取更強硬態度，不僅考慮進行更多樣化的聯合軍演，也宣布重啟擴大遏制戰略協議體（Extended Deterrence Strategy and Consultation Group，EDSCG）。

EDSCG是韓美政府高層之間就擴大對北韓遏制力的協商會議，但僅在2016年進行過2次，之後在2018年1月文在寅政府任內中止，文在寅政府對北韓態度較溫和，當時意圖緩解兩韓關係，促進非核化談判。

南韓國家安保室第一次長金泰孝日前曾就峰會可能討論的內容表示，EDSCG是在遏制北韓核武上最重要的協議體，可能討論透過常規化、擴大舉行會議，達到實質遏制的效果。

尹錫悅在今天會後記者會中提到，韓美雙方同意在絕對無法於安保上妥協的共同意識下，對北韓的強大遏制能力最為重要，拜登也保證維持韓美防衛與實質遏制力的承諾。尹錫悅說，除了核保護傘，今天會談中也討論了適時部署戰鬥機、飛彈等因應核攻擊的「行動計畫」。

慶南大學教授林乙出（譯音）接受韓媒Newsis訪問時表示，這次聯合聲明可看出韓美進一步強化既有對北韓的制裁、壓迫方針，「明確定下『先非核化，後補償』的核問題解法」，相當於正式宣示「強對強」的對峙立場。

林乙出指出，聯合聲明中雖然也表達對話談判的意願，但相關立場反覆不定，平壤當局不買帳、近期進行第7次核試驗或發射洲際彈道飛彈（ICBM）的可能性很大。

南韓國防研究院研究委員辛昇基（譯音）也說，未來韓美聯合軍演擴大，或是美軍戰略資產更頻繁部署於朝鮮半島，可能被北韓視為威脅「金正恩體制」的重大壓力，他同樣認為北韓以核試或試射飛彈表達反彈的可能性大。

至於韓美願意撇除軍事考量、基於人道主義與人權提供的防疫協助，梨花女子大學北韓學系教授朴元坤分析，金正恩若接受南韓與美國的支援，相當於承認過去2年多來實施的防疫政策錯誤，真的接受防疫相關協助的可能性相當低。

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