北韓疫情大爆發缺疫苗 官媒建議以土法抗病毒

薑茶。圖：pixabay

北韓 拒絕接受外界提供的醫療援助，在無法取得有效的抗病毒藥物之下，COVID-19在未接種疫苗 的人群中高度傳播。北韓官媒呼籲病患以鹽水漱口、吃止痛藥等來緩解病情。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，北韓執政共黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）建議症狀並不嚴重的人飲用薑茶、金銀花茶或柳葉飲料。

熱飲可能會緩解一些新冠症狀，如喉嚨痛和咳嗽，並在患者比平時失去更多水分時幫助補水。生薑和柳葉也可以緩解發炎和減輕疼痛。但是，它們並非治療病毒本身的方法。

北韓官媒最近採訪一對夫婦，他們建議早晚用鹽水漱口。據該國官方通訊社報道，「一千公噸鹽」已被送往平壤 ，用於製造「殺菌液」。

部分研究表明，用鹽水漱口和沖洗鼻腔可以對抗引起普通感冒的病毒，但幾乎沒有證據表明可以減緩新冠病毒傳播。

一項研究發現，漱口水可以在實驗室殺死新冠病毒，但還沒有令人信服的證據顯示對人體有幫助。

感染新冠病毒主要方式是通過鼻子和嘴巴吸入空氣中的微小飛沫，因此漱口只能攻擊一個進入點。一旦病毒進入，就會複製並擴散到器官深處，再多漱口水也鞭長莫及。

朝鮮中央電視台建議患者使用止痛藥，如布洛芬（ibuprofen），以及阿莫西林（amoxicillin）等抗生素。

布洛芬和乙醯胺酚（Paracetamol）可以降體溫，緩解頭痛或喉嚨痛等症狀，但它們不會清除病毒或阻止病毒發展。抗生素也不建議使用，因為它主要針對細菌感染，而非病毒。同時不必要地使用抗生素有可能產生抗藥性病菌。

實驗室研究顯示，某些抗生素可能會減緩部分病毒的傳播，包括新冠病毒，但這尚未在實際狀況下得到驗證。