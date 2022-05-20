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猴痘疫情不斷擴散 法德比利時甚至澳洲都現病例

中央社巴黎20日綜合外電報導
德國今天發現首例猴痘病例後，德國武裝部隊微生物研究所所長 Roman Woelfel 在他位於慕尼黑的實驗室工作。路透
德國今天發現首例猴痘病例後，德國武裝部隊微生物研究所所長 Roman Woelfel 在他位於慕尼黑的實驗室工作。路透

法國、比利時和德國今天都通報首起猴痘病例。這種原本集中流行於非洲部分地區的疾病，正在歐洲和北美洲陸續現蹤，甚至遠在澳洲，也通報出現猴痘病例。

法新社報導，法國衛生當局今天表示，大巴黎區（Ile-de-France）一名29歲男子被證實感染猴痘，他最近沒有前往猴痘流行地區的旅遊史。

此外，德國武裝部隊的微生物學研究所表示，在一名出現皮膚病變的患者身上發現這種病毒，皮膚病是猴痘的症狀之一。

在比利時，微生物學家安德瑞（Emmanuel Andre）在推特發文證實，魯汶天主教大學（University of Leuven）的實驗室確認了國內第2起猴痘病例，是一名來自法蘭德斯布拉班特（Flemish Brabant）的男子。

隨著在多個歐洲國家發現的病例數不斷增加，德國衛生機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）敦促從西非地區返國的民眾，尤其是男同志，如果發現皮膚上有任何異狀請盡快就醫。

路透社報導，除了歐美以外，猴痘也在澳洲現蹤。澳洲今天通報首起猴痘案例，患者最近從英國返國，另有一起疑似感染案例正在檢驗中。

維多利亞州衛生部門表示，一名30多歲男子16日抵達墨爾本，被確認感染猴痘，雪梨則有一名最近曾前往歐洲的40多歲男子疑似感染。

衛生官員指出，兩人在返回澳洲後都有輕微病症，臨床上出現符合猴痘的病徵。

猴痘是一種罕見的疾病，通常會引起發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、畏寒、疲倦，以及在手部和臉部出現像水痘一般的皮疹等症狀，但通常不致命。

猴痘病毒可以透過接觸染病者的皮膚病變和飛沫傳播，也可能透過寢具和毛巾等共用物品傳播。

世界衛生組織（WHO）表示正密切關注這項議題，尤其是英國的部分病例似乎是在同志圈內傳播。

在義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典，還有美國和加拿大都發現了猴痘病例，令人憂心這種通常集中在非洲中部與非洲西部的疾病可能正在蔓延。

根據WHO資料，猴痘通常會在感染2到4週後痊癒。

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