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加拿大終於跟進盟國宣布 5G網路禁用華為設備

編譯黃淑玲／綜合外電
加拿大政府19日宣布，加國5G行動通訊網路，禁用華為與中興設備。路透
加拿大政府19日宣布，加國5G行動通訊網路，禁用華為與中興設備。路透

加拿大政府終於加入以美國為首的盟國行列，宣布加國5G行動通訊網路，禁止使用華為和中興的設備，以保護國家安全。加拿大經由「五眼聯盟」密切共享情報，聯盟中的美國、英國、澳大利亞和紐西蘭均已採取類似行動。

加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）周四（19日）對記者說：「我們打算把華為和中興排除在我們的5G網路之外。」「根據今天宣布的計畫，先前已安裝這兩家公司設備的供應商，將被要求停止使用，並移除相關設備。」

彭博資訊指出，加拿大的杜魯多政府因為孟晚舟事件，與中國的關係惡化，為控制損害，拖了三年多，至今才決定禁用華為、中興。因為禁令一出，必定引發更為緊張的局勢。

美國針對華為的抵制行動，真正站在最前線直接面對華為和中國政府的卻是加拿大。2018年12月加拿大應美國的引渡請求，在溫哥華逮捕了華為財務長孟晚舟，之後加國與中國的關係陷入緊張，北京隨即報復性的逮捕了加拿大前外交官康明凱和企業人士斯帕弗等人。

去年9月，加中這場高風險的對峙獲得解決。美國達成延期起訴協議之後，孟晚舟獲釋回到中國，兩位加拿大公民也回到加國。

彭博說，加拿大周四的公告勢必受到美國拜登政府的歡迎，因為華府一直試圖讓各國都放棄使用華為5G設備。美國官員聲稱，華為設備可能讓北京當局干預5G網路，三年多來對華為進行了強力制裁。

華為 加拿大 5G

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