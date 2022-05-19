前總理回鍋 斯里蘭卡危機化解前 恐面臨更多痛苦

斯里蘭卡燃料嚴重短缺，首都可倫坡一處加油站16日擠滿等待加油的各式車輛。（歐新社）

一度繁榮發展的斯里蘭卡如今陷入經濟危機，民眾沒汽油可加，生病沒藥可吃，外匯儲備快見底。然而要讓經濟擺脫前所未見的危機必須採取的措施，恐怕會給民眾帶來更多痛苦。

曾5度擔任斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）臨危受命回鍋。經濟學家指出，威克瑞米辛赫對國內經濟困境的評估是必要的第一步。威克瑞米辛赫開出國家要重返穩定的解方，包括出售虧損的國家航空公司，印更多鈔票，以及增稅和調高能源和公用事業價格。

威克瑞米辛赫指出，斯里蘭卡面對的可怕事實包括：財政赤字相當於13%的國內生產毛額（GDP）、外匯儲備幾乎見底，汽油、天然氣、燃料油、癌症 和狂犬病藥物都短缺。

斯里蘭卡已經暫停償付外債，國際信用評等公司料將斯里蘭卡打入違約等級。

經濟學家表示，總理威克瑞米辛赫的多數提議不無道理。

然而，倫敦Tellimer資深經濟學家柯蘭（Patrick Curran）指出，大印鈔票的決定令人憂心，這可能會造成財政和外部失衡。

「已宣布的那些政策是解決斯里蘭卡經濟危機的必要第一步措施，但勢必會帶來短期痛苦，像是通膨攀升、貨幣 貶值，以及央行進一步升息以遏止這些壓力等。」

國際信評機構標準普爾（S&P）表示，印鈔票將會帶來「顯著通膨後果」。

復興資本公司（Renaissance Capital）全球首席經濟學家羅伯森（Charles Robertson）表示，必須取消電力和燃料價格補助。

其他經濟學家也表示，這些種種改革是斯里蘭卡和國際貨幣基金（IMF）討論紓困 的起點。

專家表示，在當前大環境下，出售斯里蘭卡航空（SriLankan Airlines）不太可能取得太多資金。Stifel Financial Corp.新興市場主權研究部門主管馬西克（Nathalie Marshik）說：「雖然出售不是件壞事，但相較於他們的美元資金需求，那不過是杯水車薪。」

令人憂心的是在政府陷入混亂之際，提高燃料和公用事業價格將助長民眾對政府的不滿。新總理必須要能說服民眾，這些措施是恢復國家穩定的必要手段。

斯里蘭卡4月通膨攀抵29.8%，其中食物價格較去年同期劇增了46.6%。

可倫坡CAL Securities研究部門主管佩里斯（Trisha Peries）說：「整體而言，看起來，企業和個人已準備迎接增稅，也預期電費會提高。」

佩里斯說，新總理威克瑞米辛赫「某種程度上是在幫大眾做好經濟痛苦即將到來的心理準備。」