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義大利：預計2024下半年才能擺脫對俄天然氣依賴

中央社羅馬19日綜合外電報導
義大利總理德拉吉。(美聯社)
義大利總理德拉吉。(美聯社)

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天表示，該國可能要到2024年下半年才能擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，這較先前預計的時間更久。

法新社報導，義大利是歐元區第3大經濟體，重度依賴俄羅斯天然氣。自莫斯科入侵烏克蘭以來，義大利一直在尋找替代能源，包括與阿爾及利亞簽署增加供應協議。

德拉吉在參議院發表談話時表示，政府正設法增產可再生能源，相關方式包括消除投資的「官僚障礙」，並稱這是讓義國免於進口化石燃料的「唯一途徑」。

他告訴參議員：「政府的預估顯示，我們可以在2024年下半年完全停用俄羅斯天然氣。」德拉吉還說，禁止俄國天然氣計畫的「初步影響」將在今年底浮現。

義國生態轉型部長辛格拉尼（Roberto Cingolani）4月時表示，擺脫對俄天然氣依賴只需要18個月，更早之前的預測則稱可能需時3年。

2021年，義大利進口的天然氣有40%來自俄羅斯。

德拉吉也不忘重申對歐盟向莫斯科實施制裁的強烈支持，包括禁止進口俄羅斯石油，匈牙利已表態反對上述措施。

他強調：「我們必須繼續透過制裁對俄羅斯施加壓力，因為我們必須讓莫斯科回到談判桌前。」 

俄羅斯 天然氣 義大利

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