歐洲猴痘疫情擴散 瑞典通報首起病例

歐洲和北美洲出現猴痘病例後，瑞典衛生當局今天表示，國內一位民眾確診感染猴痘。(路透)

歐洲和北美洲出現猴痘病例後，瑞典 衛生當局今天表示，國內一位民眾確診感染猴痘。

這種罕見疾病，症狀通常是發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、畏寒、疲倦，還有手部和臉部的皮疹。

法新社報導，瑞典公共衛生局（Public Health Agency of Sweden）透過聲明表示：「斯德哥爾摩（Stockholm）地區一位民眾已證實感染猴痘。」

瑞典公共衛生局還說，這名患者「沒有嚴重病症，已經獲得治療」。

瑞典公共衛生局的傳染病醫師兼調查員松登（Klara Sonden）在聲明中指出：「我們仍然不知道這個人是在哪裡被感染的。目前正在進行調查。」

歐洲部分地區確認更多猴痘病例之際，英國 境內少數感染病例促使當局，提供天花疫苗 給部分醫護人員和其他可能接觸者。

英國境內迄今已通報9起猴痘的西非病毒株病例。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）的發言人指出，沒有針對猴痘的特定疫苗，但天花疫苗確實提供一些保護力。

根據世界衛生組織（World Health Organisation）資料，用來根除天花的疫苗，對猴痘的防護效力高達85%。