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「猴痘」病毒入侵感染 歐洲3國驚現疑似症狀患者

編譯張君堯／即時報導
在23人出現與病毒感染相符的症狀後，西班牙衛生當局發布可能爆發「猴痘」的警報，該病毒同時還在英國和葡萄牙被發現。(路透)
在23人出現與病毒感染相符的症狀後，西班牙衛生當局發布可能爆發「猴痘」的警報，該病毒同時還在英國和葡萄牙被發現。(路透)

在23人出現與病毒感染相符的症狀後，西班牙衛生當局發布可能爆發「猴痘」（Monkeypox）的警報，該病毒同時還在英國和葡萄牙被發現。

衛報報導，西班牙衛生部警告說，雖然馬德里地區疑似感染的患者都尚未得到確認，但當局已在全國範圍內發布警報以保證「迅速、協調和即時的反應」。馬德里地區衛生部門表示，國家微生物學中心正在對疑似病例進行分析以獲得明確診斷。

聲明中提到「一般而言，猴痘是通過呼吸道傳播的，但這23例疑似病例的特徵指向性交過程中通過體液傳播，相關人員目前情況良好、正在家中隔離，但仍會密切關注以防他們需要住院治療」。西班牙衛生緊急情況中心負責人西蒙（Fernando Simón）也表示，雖然猴痘不太可能顯著傳播，但風險「不能排除」。

除了西班牙，葡萄牙當局也已確認5起猴痘病例，並正調查另外15起疑似病例。葡萄牙衛生部在18日的一份聲明中指出「在里斯本和塔霍河谷地區發現的疑似病例涉及的症狀皆包括潰瘍性病變的男性。英國也報告類似潰瘍性病變病例，證實感染猴痘病毒，我們正在與歐洲機構一起監測國家層面情況」。

猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛和淋巴結腫大，看起來像水痘或梅毒的皮疹也可能從皮膚表層出現並擴散到身體的其他部位，包括生殖器。

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