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關閉近3個月後 美國重啟駐基輔大使館

俄國展開報復 驅逐法義西共85名外交官

中央社莫斯科18日綜合外電報導

俄羅斯外交部今天表示，將驅逐法國、義大利和西班牙使領館共85名外交官，以報復這3國驅逐俄國外交官。此舉凸顯俄國自入侵烏克蘭以來，與主要歐盟成員國的關係受到損害。

俄國外交部表示，將驅逐34名法國外交官、27名西班牙外交官和24名義大利外交官。

自2月24日俄國入侵烏克蘭以來，歐洲國家合計共驅逐300多名俄國外交官，法義西這3國也在其中。許多國家指責俄國外交官從事間諜活動，莫斯科對此予以否認。

俄國外交部在聲明中表示：「已宣布法國駐俄外交代表機構34名職員為不受歡迎人物。」他們有兩週時間離開俄國。

根據聲明，莫斯科召見法國駐俄大使李威（Pierre Levy），告訴他法國上月驅逐41名俄國外交官是「挑釁和毫無根據的決定」後，宣布此消息。

法國外交部表示，法國「強烈譴責」俄國驅逐34名外交官的行為。並在聲明中指出，此舉「沒有合法依據，（法國）駐俄大使館外交官和工作人員的工作…完全參照維也納外交和領事關係公約的框架行事」。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天表示，俄國決定驅逐義大利外交官是「敵對行為」，但警告不得中斷與莫斯科的外交渠道。

德拉吉說：「這絕對不能導致外交渠道的中斷，因為如果我們能成功的話，只有通過這些渠道才能實現和平，這當然是我們想要的。」

俄國 義大利 烏克蘭

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