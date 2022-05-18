不同意芬蘭瑞典入北約 彭博揭土耳其開條件

土耳其總統厄多安，資料照片。（路透）

土耳其總統厄多安16日公開表示，不會同意芬蘭與瑞典 申請加入北大西洋公約組織。彭博新聞記者找上三名土國高級官員，探詢安卡拉打算藉此達成什麼目的。受訪官員概述了土耳其要求的措施，包括取消因採購俄羅斯S-400飛彈防禦系統而遭受的制裁、重新參與F-35先進戰機計畫跟取締庫德工人黨（PKK）。

據不具名土國官員說法，安卡拉堅持任何北約 成員的新候選國要承認土國對庫德族民兵的擔憂，無論他們是在土耳其境內，還是橫跨土國跟敘利亞及伊拉克的邊境 。安卡拉要求，瑞典跟芬蘭在獲准加入北約前，不只公開譴責PKK，還要譴責PKK的分支。兩國將PKK指定為恐怖組織也還不夠，必須採取更多措施，取締土國稱活躍於兩國的PKK同情者。

此外，土耳其於2019年攻入敘利亞，將人民保衛軍（YPG）從邊境擊退後，瑞典、芬蘭跟其他幾個歐盟成員國一起對土耳其實施武器出口限制。土國官員指出，安卡拉要兩國結束限制令。雖然土耳其跟兩國的武器貿易微不足道，且並未尋求任何重大國防採購，但受訪官員表示，土耳其原則上不會接受北約擴大到阻撓武器交易的國家。

受訪官員指出，土耳其從接受希臘重返北約吸取了教訓。除非爭議先得到解決，瑞典跟芬蘭公開承諾跟土耳其站在一起對抗庫德族團體，否則指望土耳其改弦易轍同意兩國加入北約就不是明智之舉。

儘管受訪官員表示，土耳其沒有打算為了芬蘭跟瑞典在庫德族衝突立場以外的議題討價還價，但安卡拉對北約可說是滿腹牢騷，也開出長長的願望清單，像是想要重新參與因購買俄羅斯S-400飛彈防禦系統而被踢出去的F-35先進戰機計畫，也向美國提出一個懸而未決的採購案，即購買數十架F-16戰機與現有機隊的升級套件。此外，土耳其希望美國解除因其擁有S-400飛彈防禦系統而施加的制裁。