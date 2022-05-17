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韓國境內陸續發現新變異病毒 著手調查抗體陽性率

中央社首爾17日專電
韓國中央防疫對策本部今天證實境內發現新型冠狀病毒Omicron變異株BA.4及BA.5病例。(路透)
韓國中央防疫對策本部今天證實境內發現新型冠狀病毒Omicron變異株BA.4及BA.5病例。(路透)

韓國中央防疫對策本部今天證實境內發現新型冠狀病毒Omicron變異株BA.4及BA.5病例；為確認國內實際疫情狀況，防疫當局將著手調查「抗體陽性率」，自然感染及接種疫苗生抗體的人數占比。

根據中央防疫對策本部今天公布資料，韓國境內新增13例BA.2.12.1變異株感染案例，其中11例為境外感染移入，2例為社區感染，這也是韓國首次出現BA.2.12.1社區感染案例，先前確診的6例境外感染移入。

BA.2.12.1變異株近期在美國快速擴散，使美境內確診及病歿人數再次出現增勢。韓國目前出現的17例境外感染移入案例分別來自加拿大與美國；2例社區感染案例中一例完成2劑疫苗接種，另一例則已接種4劑疫苗。

除BA.2.12.1變異株外，韓國境內也陸續出現新型變異病毒株，包括4月27日從南非共和國入境仁川的一名BA.4變異株感染案例，及5月8日、15日入境後確診的2例BA.5感染案例。

BA.4及BA.5在南非共和國確診案例占比從3月的18%快速增至4月的64%，也是韓國防疫當局密切監控的變異株之一。韓國防疫當局指出，BA.4及BA.5變異株被認為可能迴避免疫，但目前在韓國境內傳播狀況尚無特別異狀。

此外，由BA.1及BA.2型病毒基因序列重組結合的重組變異病毒株，韓國境內至今共發現8例，包括XE型3例、XM型2例、XQ型3例，其中7例都是社區感染，僅一例XE型感染案例為自英國入境的境外感染移入案例。

韓國防疫當局表示，目前發現的新型變異株感染者中尚未出現重症或病歿案例，但因為案例數少，還無法斷定傳染力及重症狀況是否可能較既有病毒嚴重。不過，當局預估新型變異株短期內還不會對韓國疫情造成明顯影響，確診數減勢至少還能維持1到2週。

截至今天凌晨零時為止，韓國境內新增3萬5117例確診，為2月1日以來週二公布單日確診數最低紀錄，至今累計1783萬429例，2萬3771例病歿。

為確認國內社區感染實際狀況，韓國防疫當局也將著手進行「抗體陽性率」調查，就全國17個一級行政區5歲以上國民進行採樣調查，規劃每季採樣一萬人，推算具有自然感染產生抗體，以及接種疫苗產生抗體的民眾占比。

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