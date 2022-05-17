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遭判刑9年 俄國異議政治家納瓦尼提出上訴

中央社莫斯科17日綜合外電報導
身著黑色囚服的納瓦尼透過視訊參與今天早上的聽審。美聯社
身著黑色囚服的納瓦尼透過視訊參與今天早上的聽審。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的國內最知名批評者納瓦尼（Alexei Navalny）今天對他3月遭判刑9年提出上訴。已入獄的納瓦尼與盟友堅稱遭控罪名皆出於政治動機。

身著黑色囚服的納瓦尼透過視訊參與今天早上的聽審時，要求法官將聽審延後一週，以便他在移監前舉行家庭會議。法官隨後裁示，將於5月24日繼續進行審判。

納瓦尼的聽審舉行之際，適逢莫斯科當局企圖讓國內其他批評人士保持緘默，同時繼續在鄰國烏克蘭展開軍事行動，導致成千上萬人死亡、約1000萬人流離失所。

俄國法院於3月22日認定，納瓦尼把捐贈給旗下政治團體的數百萬美元款項挪作私用，判決他的大規模詐欺和藐視法庭罪名成立，應處9年有期徒刑。

納瓦尼目前在莫斯科東方約100公里處的一座監獄服兩年半刑期，罪名是違反舊有詐欺罪的假釋規定。不過他堅稱，那些罪行純屬捏造，目的在阻撓他的政治雄心。

一旦新判決生效，這名45歲反對派政治家將被移往高維安級別流放地（penal colony），他的監禁環境將變得更加惡劣，家人獲准探視的機會也會減少。

由於新判決將取代去年2月的舊判決，這意味納瓦尼將再被關上8年。

納瓦尼2020年出訪西伯利亞時，遭人以蘇聯時期的神經毒劑攻擊，之後轉往德國接受治療，去年返國時被捕入獄。

俄國當局視納瓦尼及其支持者為西方支持的顛覆分子，納瓦尼的反對派團體也被當局貼上「極端主義」標籤並查禁，但支持者仍持續在社群媒體表達政治立場，包括反對莫斯科出兵烏克蘭。

納瓦尼 烏克蘭 俄國

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