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北韓嚴厲防疫手段 聯合國憂心違反人權

中央社日內瓦17日綜合外電報導
北韓領導人金正恩已下令實施全國性封鎖，圖為北韓軍方出動防疫。(美聯社)
北韓領導人金正恩已下令實施全國性封鎖，圖為北韓軍方出動防疫。(美聯社)

北韓數天前證實國內出現首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例後，聯合國（UN）今天對北韓因應大規模疫情爆發的防疫手段恐違反人權表示憂心。

北韓領導人金正恩已下令實施全國性封鎖，以減緩疫情在未接種疫苗的人群中傳播，並痛批醫療衛生官員在防疫方面應對不佳。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）告訴記者，「最新的防疫限制包括把民眾嚴格隔離，以及進一步實施旅行限制，這對於那些滿足基本需求已經很艱難的群眾會造成可怕後果」。

她表示：「我們呼籲…當局確保所有防疫措施都是必要、合宜、非歧視性、有時限的，並嚴格符合國際人權法規。」

史勞塞爾還指出，北韓當局應該評估「任何措施對於弱勢族群的影響，並吸取其他地方在有效應對疫情並減輕任何不利影響的經驗」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，截至昨晚，北韓「死亡人數達56人」，超過148萬3060人發燒，至少66萬3910人正在接受治療。報導並未說明有多少人的COVID-19檢測呈陽性。

史勞塞爾也重申聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的呼籲，敦促各國「放寬對北韓的制裁，讓緊急人道援助及COVID-19相關協助」能夠提供給北韓。

專家指出，北韓的公衛系統在全球敬陪末座，醫院設備簡陋，僅有極少數加護病房，也沒有COVID-19治療藥物或大規模篩檢量能。

韓聯社今天報導，北韓已派遣飛機前往中國載送醫療補給品，這也是2年多前疫情開始爆發後，北韓的首批國際航班之一。

報導引述不具名消息來源指出，3架高麗航空（Air Koryo）班機昨天從北韓飛往中國瀋陽市，同一天稍晚運送醫療補給品返回北韓。

報導引述消息人士說法稱，北韓可能會加開班機，因為這次運送的補給品顯然不夠用。

中國外交部發言人稱不清楚報導內容，也沒有說明是否給予北韓任何援助。

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