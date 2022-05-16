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上級為躲戰事竟自己朝腿開槍 俄兵錄音曝：想退出軍隊

編譯張君堯／即時報導
根據烏克蘭官員發布的錄音，一名在烏克蘭的俄羅斯士兵通過電話告訴他的母親「自己的上級為了回家竟朝自己的腳上開槍」，再次突顯俄軍內部對戰事的不確定。(路透)
根據烏克蘭官員發布的錄音，一名在烏克蘭的俄羅斯士兵通過電話告訴他的母親「自己的上級為了回家竟朝自己的腳上開槍」，再次突顯俄軍內部對戰事的不確定。(路透)

根據烏克蘭官員發布的錄音，一名在烏克蘭的俄羅斯士兵通過電話告訴他的母親：「自己的上級為了回家竟朝自己的腳上開槍」，再次突顯俄軍內部對戰事的不確定。

南華早報報導，烏克蘭國防部情報局日前在Facebook上發布截獲的電話錄音，其中可以聽到一位自稱20歲的俄羅斯士兵向他的母親抱怨戰爭不會很快結束，自己更不想待在那，他說道「我對烏克蘭完全不感興趣、我需要回來退出」，他還透露許多其他俄羅斯士兵也不想待在戰場。

當士兵的母親向他追問俄羅斯軍隊中是否有「愛國者」般的角色來鼓勵其他士兵不要放棄時，士兵回答道「媽媽，我二排的連長為了離開這裡，最一開始就朝自己腿上開了槍！我們到底還在這裡做什麼？」。

接著他的母親問如果西方決定向俄羅斯進一步推進時會發生什麼，稱「那誰來保衛俄羅斯？誰？告訴我！他們只會殺我們所有人、將會發生第四次世界大戰，俄羅斯將在其中戰敗」，該士兵回答道「那也許普亭會三思而後行」，並補充說「我們沒有彈藥、人力或來自莫斯科的命令」，最後還直言「俄烏衝突是因為普亭發動入侵，根本沒有人朝我們進攻」。

縱使士兵母親為普亭辯護，並說他沒有入侵、只是向頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國推進時，士兵回答道「我不知道......我們甚至沒有靠近那裡」。

戰爭爆發至今已有多份報告指出大量不想在烏克蘭打仗的俄羅斯士兵，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在戰爭初期曾表示「俄羅斯軍隊疲倦和士氣低落」。自2月24日對烏克蘭發動全面入侵以來，俄羅斯軍隊遭受重大損失。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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