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烏軍宣布馬立波戰鬥任務結束 亞速工廠士兵撤俄占領區

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭當局宣布在馬立波被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠的戰事已於16日晚間畫下句點，烏克蘭軍方表示那裡的「戰鬥任務」已結束，並報告說士兵正在撤離。(路透)
烏克蘭當局宣布在馬立波被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠的戰事已於16日晚間畫下句點，烏克蘭軍方表示那裡的「戰鬥任務」已結束，並報告說士兵正在撤離。(路透)

烏克蘭當局宣布在馬立波（Mariupol）被俄軍圍困的亞速（Azovstal）鋼鐵廠的戰事已於16日晚間畫下句點，烏克蘭軍方表示那裡的「戰鬥任務」已結束，並報告說士兵正在撤離。

紐時報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向在俄羅斯持續數周的攻擊下為平民提供庇護並拼命戰鬥的捍衛者致敬，並稱「我們希望能拯救自家人的生命，我想強調的是：烏克蘭需要活著的英雄」。

在16日晚間的一份聲明中，烏克蘭總參謀部表示馬立波駐軍已經「完成戰鬥任務」。烏克蘭官員表示已開始從亞速鋼鐵廠撤離，根據軍方說法，共有264名士兵被送往俄羅斯軍隊控制的兩個地區、其中有53人身受重傷。

國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）指出「5月16日，來自亞速鋼鐵廠的53名重傷員被疏散到新亞佐夫斯克（Novoazovsk）一家醫療機構接受救治，另有211人通過人道主義走廊被帶到奧列尼夫卡（Olenivka），未來將按照交換程序返回烏克蘭控制領土。

此外，馬里亞爾還補充說「烏軍正努力營救亞速工廠內的剩餘部隊」。目前尚不清楚工廠內還有多少士兵，官員和戰士的親屬近幾天表示可能有多達2000人，其中包括數百人受傷。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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