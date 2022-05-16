烏軍宣布馬立波戰鬥任務結束 亞速工廠士兵撤俄占領區

烏克蘭當局宣布在馬立波被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠的戰事已於16日晚間畫下句點，烏克蘭軍方表示那裡的「戰鬥任務」已結束，並報告說士兵正在撤離。(路透)

烏克蘭 當局宣布在馬立波（Mariupol）被俄軍圍困的亞速（Azovstal）鋼鐵廠的戰事已於16日晚間畫下句點，烏克蘭軍方表示那裡的「戰鬥任務」已結束，並報告說士兵正在撤離。

紐時報導，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）向在俄羅斯 持續數周的攻擊下為平民提供庇護並拼命戰鬥的捍衛者致敬，並稱「我們希望能拯救自家人的生命，我想強調的是：烏克蘭需要活著的英雄」。

在16日晚間的一份聲明中，烏克蘭總參謀部表示馬立波駐軍已經「完成戰鬥任務」。烏克蘭官員表示已開始從亞速鋼鐵廠撤離，根據軍方說法，共有264名士兵被送往俄羅斯軍隊控制的兩個地區、其中有53人身受重傷。

國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）指出「5月16日，來自亞速鋼鐵廠的53名重傷員被疏散到新亞佐夫斯克（Novoazovsk）一家醫療機構接受救治，另有211人通過人道主義走廊被帶到奧列尼夫卡（Olenivka），未來將按照交換程序返回烏克蘭控制領土。

此外，馬里亞爾還補充說「烏軍正努力營救亞速工廠內的剩餘部隊」。目前尚不清楚工廠內還有多少士兵，官員和戰士的親屬近幾天表示可能有多達2000人，其中包括數百人受傷。