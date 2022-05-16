遭Omicron變異株攻陷的北韓 專家估情況不容樂觀

專家認為，北韓的新冠疫情不容樂觀。圖為北韓領導人金正恩視察當地藥局。 歐新社

在「成功」圍堵新冠疫情 逾兩年後，北韓 緊閉的國門終於失守。專家認為，北韓的Omicron疫情可能會相當嚴重。

高麗大學傳染病教授金宇宙（音譯）說，目前外界認為，Omicron變異株是症狀較輕微新冠病毒，但對北韓而言恐怕並非如此。他說，若真如北韓當局所言，境內未曾出現過新冠病例，那麼北韓現在的處境，近似2020年春季的世界各國，也就是既沒疫苗 、也無藥物、民眾也缺乏免疫力。

他說，其他國家Omicron致死率較低的一大原因，在於民眾曾經染疫或接種新冠疫苗，陸續取得免疫力。但如果北韓民眾確實如平壤當局所說未被先前的變異株感染，這代表全體國民都相當脆弱。北韓醫療資源有限、脆弱族群的占比高，加上無法取得疫苗和抗病毒藥物，都可能帶來災難性的後果。

北韓的抗疫策略，可能只剩封鎖一途，但科學證據顯示，這種作法相當短視。國際疫苗研究所（IVI）所長金傑羅（音譯）說，新冠病毒在感染大量人群後，一段期間內的威脅程度降低，但隨後疫情可能復熾。

金傑羅說，中國大陸的清零策略之所以奏效，原因是北京有普篩的資源，也具備實施封鎖的經濟實力。大陸也備有疫苗。他說，北韓缺乏篩檢、治療和施打疫苗的資源和能力，可以想見封鎖的結果不容樂觀。