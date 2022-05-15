俄軍使用磷彈？亞速鋼鐵廠受「白色明亮攻擊」畫面曝光

烏克蘭馬立波的亞速鋼鐵廠持續受到俄羅斯軍隊攻擊，一段畫面可以見到白色、明亮且燃燒中的彈藥如瀑布般從鋼鐵廠頂端傾瀉而下，英國軍事專家稱「這看起來像是用磷或燃燒武器發動的襲擊」。路透

烏克蘭 馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）持續受到俄羅斯 軍隊攻擊，一段畫面可以見到白色、明亮且燃燒中的彈藥如瀑布般從鋼鐵廠頂端傾瀉而下，英國軍事專家稱「這看起來像是用磷或燃燒武器發動的襲擊」。

路耨報導，目前仍無法立即確定亞速鋼鐵廠遭遇的彈藥類型或這段畫面拍攝的時間。據悉，它是由親俄頓涅茨克共和國指揮官霍達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）15日發布在Telegram上的，霍達科夫斯基表示「如果你不知道它是什麼以及用於什麼目的，你還是可以說它很漂亮」。

目前也尚不清楚是哪些部隊發射這些彈藥，也不清楚是從哪裡發射。烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）表示正在就營救躲藏在建築下方的烏克蘭軍人進行「微妙談判」，目前仍有600名士兵留在當地，其中40人更身受重傷，其餘平民已從迷宮般的掩體中撤離。

烏克蘭國民警衛隊指揮官施萊加（Denys Shlega）也透露「俄羅斯軍隊已經滲透到鋼鐵廠的部分地區，但這還不是很重要，我們正在利用最後的部隊堅持下去」。俄羅斯並未針對使用磷或燃燒武器的消息做出回應。

白磷彈用於在戰場製造煙幕、照明、標記目標或燒毀掩體和建築物，國際公約並未禁止白磷作為化學武器，不過人權組織敦促禁止使用磷彈，因為通常會造成嚴重燒傷。