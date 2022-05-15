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沖繩回歸50周年 日相岸田：全力減輕基地負擔

中央社東京15日綜合外電報導
日本首相岸田文雄(左)與沖繩縣知事玉城丹尼，出席沖繩回歸日本50周年紀念儀式。(美聯社)
日本首相岸田文雄(左)與沖繩縣知事玉城丹尼，出席沖繩回歸日本50周年紀念儀式。(美聯社)

沖繩縣今天迎接回歸日本50周年，日本首相岸田文雄親赴沖繩參加紀念儀式時說，除將實現激發沖繩最大潛力的「強有力沖繩經濟」，也會持續全力減輕沖繩的美軍基地負擔。

1945年日本軍隊在沖繩縣與美軍發生沖繩戰役，是第二次世界大戰期間太平洋戰爭傷亡最慘重的一場戰役；二次大戰結束後，沖繩被美軍暫管，直到1972年才回歸日本，美軍統治時間長達27年。

跟50年前相比，美軍位於沖繩的專用設施面積至今已減少到2/3，但對面積僅占日本國土約0.6%的沖繩來說，高達7成駐日美軍設施仍集中在沖繩，沉重的基地負擔是沖繩過去、現在及未來的待解課題。

日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）報導，岸田今天出席沖繩縣宜野灣市會場紀念儀式致詞時說，沖繩要朝「強有力沖繩經濟」邁進，重要的是「產業高度化與高附加價值化」。

他說，除了在沖繩科學技術大學院大學持續量子與生物科技領域研究外，也要打造新創產業據點及建設那霸機場第2跑道等基礎設施，「在致力產業振興方面進行最大限度活用」。

有關沖繩長期以來的基地問題，岸田說，政府深刻理解沖繩一直以來背負的沉重負擔。

即使在回歸日本半世紀後，駐日美軍專用設施高達7成都集中在沖繩，且2018年度每位沖繩縣民平均年所得僅239萬1000日圓（約1.85萬美元），是日本全國平均約7成水準。減輕基地負擔與提升經濟水平依舊是沖繩現存課題。

著眼沖繩回歸50年，岸田說，深感沖繩在亞洲太平洋地區及世界奮力展翅，為新時代揭開序幕，「對縣民堅持不懈地努力表達敬意，也祈求世界和平與沖繩取得更進一步發展」。

沖繩縣知事玉城鄧尼談到沖繩經濟時說，建構「自立型經濟」的目標尚未達成，仍有許多待克服的課題。談到美軍基地問題，玉城說，「打造沖繩成為和平之島」的目標，即使回歸50年仍未達成。

日皇德仁與皇后雅子今天透過視訊方式出席儀式。德仁說，深感走過苦難道路的沖繩人歷史同時，對出席這場儀式有著很深感慨。

德仁回想50年沖繩回歸時說，當時自己就讀國中一年級，「我很清楚記得跟雙親一起收看電視新聞」；沖繩至今仍留有各式各樣的課題，希望未來包括年輕世代在內的廣大國民，能對沖繩有更深理解，也由衷希望今後能確實繼承前人想法與努力，在沖繩打造豐富未來。

拜登總統透過書面致詞表示，沖繩戰役是第二次世界大戰中最為慘烈的其中一場戰役，許多美國人與日本人失去生命；但此後數十年，美國與日本關係已從戰場上的敵人，變成基於共同目的結盟的同盟國，「現在已成為最緊密的友人」。

拜登還說，沖繩回歸日本意味著美日關係的一個章節結束、開啟下一個章節；日美同盟現在基於共同價值觀及自由且開放的印度太平洋這樣的共同願景，變為前所未見的堅強關係。

日本 拜登 岸田文雄

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