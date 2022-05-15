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印度氣溫飆至攝氏48.5度 民眾生活受影響

中央社新德里15日專電
印度天氣酷熱，圖為新德里民眾喝冷飲解渴。(美聯社)
印度天氣酷熱，圖為新德里民眾喝冷飲解渴。(美聯社)

印度北部與中部地區近月受到熱浪襲擊，氣溫幾乎都在攝氏40度以上，有時更直逼攝氏49度，農作物嚴重受災，民眾日常生活也大受影響，就連自來水都因燙手而不能馬上使用。

印度氣象局（India Meteorological Department）今天為西北部的拉吉斯坦省（Rajasthan）發布了紅色警報，意味著極端惡劣的氣候將影響到旅行、供電，且對健康構成威脅。

拉吉斯坦省昨天的最高氣溫達到攝氏48.5度。

印度氣象局的氣候警報機制共分為4級：代表「良好」的綠色、代表「警覺」的黃色、代表「應有所準備」的橘色，以及「應採取措施」的紅色。

首都德里地區今天處於橘色警報，預測氣溫將飆升到攝氏46-47度之間，中午時分從水龍頭裏流出來的水十分燙手，要放在水桶中降溫才能使用。

面對炎熱氣候，印度民眾除了大清早以及傍晚時分之外，幾乎不會出門；在路上，許多計程車、三輪車停在樹蔭下，引擎蓋呈掀開狀態以便降溫。

在貧民地區，一般家庭使用「低配版冷氣機」降溫，這其實是一種鋪有稻草的水冷扇，據稱吹出來的涼風可將室溫降低3到5度左右；富裕家庭則會利用週末到附近的山區渡假避暑。

所幸氣象局預報也顯示，得力於「西方擾動」現象從地中海帶的來水氣，印度東北部地區的氣溫可望從明天開始逐步下降。

印度今年夏季提前於3月到來，迄今光是在西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）就已通報至少25例民眾因中暑死亡事件。

此外，農民的損失也極為慘重，在旁遮普（Punjab）、哈雅納（Haryana）與北方（Uttar Pradesh）等3省，即因小麥成長受到影響，政府預期收成將減少5%以上，也因此宣布暫停小麥出口。

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