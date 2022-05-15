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招攬特斯拉投資 印尼總統赴德州會馬斯克

中央社／雅加達15日綜合報導
印尼總統佐科威。（路透）
印尼總統佐科威。（路透）

印尼政府在聲明中表示，該國總統佐科威（Joko Widodo）昨天在美國德州與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克會面，討論其到印尼投資的可能性。

印尼官員告訴路透，在對印尼鎳產業潛在投資，和電動車電池供應的一輪工作層級討論後，於是有了馬斯克（Elon Musk）和佐科威這次的會談。

印尼官員和兩名熟知這次會談者表示，特斯拉的代表上周在印尼參加了幾場與電池相關潛在投資的會議。

特斯拉並未立即對此發表評論。

印尼多年來一直試圖與特斯拉在電池投資上達成協議，目標甚至包括馬斯克的太空公司SpaceX。

佐科威在參加東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）領導人會議後，從華盛頓飛往德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX發射基地與馬斯克會面。佐科威邀請億萬富豪馬斯克，能在11月到印尼訪問。

佐科威11月將在峇里島主辦20國集團（G20）峰會，印尼政府引述馬斯克的話：「希望能在11月見」。

印尼聲明指出，馬斯克表示，「因為印尼有很大的潛力，所以在許多事務上都有成為合作夥伴」的空間。

印尼是全球鎳資源儲量最大的國家，佐科威也熱衷於在該國發展以鎳為基礎的電動車產業，那包括採集鎳金屬、生產電池組件、組裝電動車等。先前，佐科威還曾敦促馬斯克，考慮在印尼建立火箭發射場。

在全球汽車製造商一直爭先恐後地要確保電池製造原料的供應，並降低對中國的依賴之際，上個月的兩筆交易為佐科威推動電動車相關產業的發展，提供了新的動力。

由於全球第2大電動車電池製造商韓國LG Energy Solution Ltd為首的集團上個月宣布，他們計畫在印尼投資90億美元，那是他們在印尼從煉鎳到生產電池等各項計畫的一部分。

LG Energy Solution Ltd的競爭對手、比他們還大的中國寧德時代新能源科技股份有限公司（Contemporary Amperex Technology），4月也曾宣布在印尼投資60億美元。

印尼 馬斯克 投資

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